Hernán Lacunza se toma licencia de Racing, en medio de la crisis del club y su proyecto político

El exministro de Hacienda Hernán Lacunza anunció que se tomará licencia como vicepresidente de Racing, en medio de la crisis que atraviesa el club de Avellaneda. La decisión fue comunicada por la institución a través de sus redes sociales. El economista, que asumió hace año y medio en la cúpula de la Academia, señaló que el motivo de su distanciamiento sería para avanzar con una candidatura a presidente en 2027.

El anuncio de Racing a través de redes sociales

“Racing Club informa que, a partir de hoy, Hernán Lacunza, vicepresidente primero de la institución, se tomará licencia de su cargo en la comisión directiva”, se lee en el arranque del comunicado publicado por la institución de Avellaneda en su perfil de la red social X.

Diego Milito llegó a la presidencia de Racing luego de imponerse en las elecciones del 15 de diciembre de 2024. El exdelantero e ídolo académico encabezó el frente opositor “Racing Sueña” y obtuvo algo más del 60% de los votos, logrando destronar al oficialismo liderado por Christian Devia y al histórico expresidente Víctor Blanco, que fue como vice. Cuatro días más tarde, Milito asumió formalmente el cargo bajo la promesa de profesionalizar el club y llevarlo a lo “más alto”.

Lacunza desempeñó un rol fundamental en ese armado al acompañar al “Príncipe” como vicepresidente primero en la fórmula. Ambos se conocieron originalmente en 2016 durante la escrituración del Predio Tita Mattiussi y consolidaron desde entonces un proyecto institucional conjunto.

Según la carta orgánica del frente electoral, el valor de Lacunza en la lista radicaba en su experiencia técnica y de gestión financiera, aspectos con los que Milito buscaba dotar a Racing de una administración moderna y transparente, apartando el plano de la política partidaria nacional de la vida del club.

Martín Ferré -por entonces candidato a vicepresidente segundo-, Diego Milito y Hernán Lacunza, en una imagen previa a las elecciones @dioegomilito

El comunicado publicado en X también puso la mira sobre este último punto. “El objetivo de la decisión es que su actividad pública [en referencia a Lacunza], que le impide tener la disponibilidad de tiempo para desarrollar la responsabilidad asumida en diciembre de 2024, no produzca ningún tipo de interferencia en la gestión cotidiana del club”, finaliza el posteo.

El apartamiento de Lacunza tiene lugar en un club en plena crisis, donde el entrenador Juan Pablo Vojvoda dirigió los entrenamientos de esta semana, después de haber tenido una reunión con Milito, el presidente del club,y Sebastián Saja, el director deportivo. Pese a que el equipo sufrió su tercera derrota al hilo en el Torneo Clausura, en el que marcha último en la zona B, 24° en la tabla anual y con una racha de ocho fechas sin victorias, el director técnico manifestó su deseo de continuar al frente del plantel e intentar revertir el paupérrimo presente.

Minutos después de la publicación de Racing, Lacunza recogió el guante, citó el tuit original y le sumó una extensa respuesta. “Si sos de Racing, quiero compartirte una decisión y un par de reflexiones que, tras año y medio de gestión, espero sirvan para transitar mejor este momento deportivo difícil”, arrancó el exministro de Economía.

La respuesta de Lacunza al posteo de Racing

Más abajo expuso esos tres elementos que decantaron en su salida del club. Primero mencionó su pedido de licencia, luego aludió al “mito de la política partidaria”, y en tercer lugar señaló que “la pasión y la gestión son cosas distintas”.

Sobre su licencia, Lacunza ahondó: “No quería ausentarme en un momento deportivo adverso. Cuando me postulé como candidato a presidente de la Nación en 2027, fiel a su inclaudicable respeto por el prójimo, Diego dejó la decisión a mi criterio. Transcurrido un lapso prudencial, me ha costado compatibilizar agendas y cumplir con mis compromisos en los equipos de trabajo. Gracias a los socios por la confianza”.

El epílogo del posteo de Lacunza

En relación a la política partidaria, apuntó: “En la CD hay peronistas, radicales, liberales, socialistas. Allí nos convoca un fin superior: Racing. Nunca, nunca, nunca, escuché que en alguna decisión alguien preguntara la opinión del PJ, la UCR, el PRO o el PC. Lógico. Yo no sé a quién vota Milito. No lo necesito. Con aciertos y errores, los criterios decisorios que nos conducen son la honestidad, la idoneidad, la experiencia y el trabajo en equipo”.

Por último, Lacunza reconoció el magro desempeño futbolístico de Racing, aunque se mostró optimista de cara a un posible reencauzamiento deportivo. “Todos sabemos que los resultados del fútbol profesional masculino son malos en lo que va de 2026. Y que 2025 fue bueno (Recopa, semi de Libertadores, finalista de liga local)”, confesó, y cerró: “Solo la tranquilidad colectiva nos ayudará a transitarlo hasta que el mérito (y algo de fortuna) vuelvan a premiarnos con los resultados que todos deseamos. Mientras tanto, “... ustedes poniendo huevo y yo alentando...” será la música que más ayudará a nuestros jugadores mañana en el Cilindro".