En paralelo a la visita del Papa a Córdoba, Llaryora levanta el perfil y critica a la gestión de Milei

CÓRDOBA.- La llegada del papa León XIV a Córdoba se registra este martes en coincidencia con una reconfiguración del perfil del gobernador Martín Llaryora, quien viene de dar una serie de entrevistas y participar de reuniones empresarias, en las que su tono de respeto institucional convive con reforzadas críticas a la administración nacional de Javier Milei.

En especial, Llaryora viene apuntando a la necesidad de una corrección en el rumbo económico para darle aire a los sectores productivos no ligados directamente a la minería y el sector energético. Ya se sabe que la provincia mediterránea tiene su motor económico ligado a la agroindustria.

Llaryora, que seguramente buscará la reelección en los comicios provinciales previstos para abril o mayo de 2027, también reclamó que no haya “discriminación” en el trato a las provincias a la hora de distribuir fondos, como pasa -por ejemplo- con los subsidios para el transporte urbano de pasajeros respecto de lo que se destina al AMBA.

El gobernador mantiene un muy buen vínculo institucional con el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi. La gestión provincial históricamente consideró importante la voz de la Iglesia y, además, suelen trabajar de manera conjunta en las zonas más vulnerables del territorio. Es una diferencia respecto de Milei, quien tiene un vínculo tenso con el Episcopado.

El gobernador Llaryora y el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi

La organización de la visita del Papa sirvió, además, para que se mostraran más algunos referentes del peronismo cordobés que aparecen anotados en la lista de posibles candidatos a intendente de la ciudad capital. Por un lado, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, quien viajó al Vaticano para mantener reuniones y es el vocero de los preparativos. Por el otro, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, con un rol clave en el operativo que se desarrollará este martes.

La visita de León XIV, que se extenderá entre las 9 y las 17, incluye una misa multitudinaria en la Fábrica Militar de Aviones (Fadea) y un encuentro con religiosos en la explanada de la Catedral y es vista localmente como una oportunidad de proyección para Llaryora.

En el Gobierno cordobés aspiran a que salga todo bien para demostrar capacidad de organización y de trabajo conjunto con Nación y con la Iglesia. Por unas horas, la provincia tendrá centralidad en el país.

En nombre de todos los cordobeses, participé en la recepción que el Estado nacional organizó en el Palacio Libertad para darle oficialmente la bienvenida al Papa León XIV. Compartimos este momento junto al Presidente, gobernadores de distintas provincias argentinas, miembros del… pic.twitter.com/HU3hr1y8Hd — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 8, 2026

Desde un primer momento, la administración cordobesa convocó a sectores de la oposición, intendentes, jefes comunales y representantes de diversos espacios políticos a sumarse a la organización y a las actividades vinculadas con la histórica visita. Desde el Gobierno remarcaron que es un acontecimiento que está “por encima de cualquier diferencia política”.

En la misa estarán las figuras de la oposición encabezadas por el diputado libertario Gabriel Bornoroni, el senador Luis Juez y el dirigente radical Rodrigo de Loredo. Sin definiciones electorales tomadas, los tres tienen aspiraciones a competir por la gobernación.

Llaryora participó el domingo del encuentro en el Palacio Libertad, después del que posteó en sus redes que había ido “en nombre de todos los cordobeses” y repasó que compartió el momento “junto al Presidente, gobernadores de distintas provincias argentinas, miembros del cuerpo diplomático, entre otras autoridades del país”.

“En su mensaje, el #PapaLeón hizo un profundo llamado al encuentro, al diálogo y a la construcción de una sociedad más fraterna”, añadió. Y planteó: “Sus palabras nos invitan a superar las divisiones, recuperar aquello que nos une y poner siempre en el centro la dignidad de las personas, la solidaridad, la búsqueda del bien común, destacando que la economía debe estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía. Un mensaje de paz y esperanza que nos interpela a todos y que adquiere un significado especial en este momento de nuestra historia”.

Organización a punto

Córdoba prepara varios regalos para el papa León XIV, los que buscan representar la identidad religiosa, cultural y productiva de la provincia. El intendente Daniel Passerini le entregará un cáliz y una patena confeccionados artesanalmente por el orfebre Pablo Falabella; la pieza fue cincelada por vecinos de distintos barrios, jubilados, personas con discapacidad, artistas e intendentes del área metropolitana.

También el Papa se llevará un poncho como recuerdo de su paso por Córdoba, confeccionado por Erick Rojas, un joven pastor y artesano de una comunidad indígena de Pocho, en el norte provincial.

Gabriel Bornoroni y Luis Juez, los posibles candidatos del gobierno libertario en Córdoba X Gabriel Bornoroni

Los ornamentos que utilizará León XIV durante la celebración tendrán diseños inspirados en elementos arquitectónicos de la Catedral de Córdoba (uno reproduce motivos del piso de mosaicos y otro toma referencias de las bóvedas del templo).

La cruz que presidirá la ceremonia en Fadea es una pieza de madera de más de 150 años, vinculada directamente con la historia y la obra pastoral del primer santo argentino, Gabriel Brochero. Fue traída desde Traslasierra y su rostro presenta rasgos inspirados en los habitantes de las sierras cordobesas.

El operativo de seguridad en Córdoba tendrá unos 14.000 efectivos, según confirmó Héctor Gabriel González, titular del Comando Unificado Federal. Participarán Gendarmería, Policía de Córdoba, fuerzas federales, bomberos, equipos de salud y dependencias municipales.