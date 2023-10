escuchar

En plena campaña electoral, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, y la presidente de Pro, Patricia Bullrich, fueron este sábado a distintas estaciones de servicio y cuestionaron al Gobierno por la falta de combustible. “El modelo de la casta siempre termina igual: con escasez o aumento de precios”, apuntó el dirigente libertario.

El candidato de La Libertad Avanza se mostró esté sábado en una YPF de zona norte donde mientras hacía la fila para intentar cargar nafta fue abordado por varios de los presentes. El dirigente aprovechó la ocasión para cuestionar al Gobierno por el faltante de combustible registrado entre ayer y hoy, tanto en el interior del país como en la Ciudad de Buenos Aires.

“En 23 días tenemos la elección más importante de nuestras vidas. No solo por nosotros y todo el trabajo que venimos realizando hace dos años, sino porque lo que se define es si la Argentina continúa presa de esta clase política que tanto daño ha ocasionado o si cambiamos para abrazar las ideas que hicieron grande este país”, señaló Milei en plena campaña de cara al balotaje del 19 de noviembre.

Por su parte, la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien en esta semana confirmó su apoyo al dirigente libertario, se sumó a las críticas de Milei y cruzó al oficialismo por la escasez de combustible. “Es terrible lo que estamos viviendo con este Gobierno. Recién quise cargar nafta. Fui a cinco estaciones de servicio y me dijeron que no había”, expresó la exministra desde su cuenta de X (ex Twitter)

“¿Ustedes para cuánto más tienen combustible?”, preguntó la dirigente de Pro al compartir por la red social una encuesta con tres posibilidades de respuesta de la que en las primeras cuatro horas participaron casi 54 mil usuarios.

Es terrible lo que estamos viviendo con este gobierno.

Recién quise cargar nafta. Fui a cinco estaciones de servicio y me dijeron que no había. ¿Ustedes para cuánto más tienen combustible? — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 28, 2023

Largas filas para cargar nafta

Desde este viernes se reportaron extensas filas de automóviles para cargar combustible en numerosas estaciones de servicio en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en diversas ciudades del país a causa del faltante de suministro de combustible, que se fue intensificando a lo largo de la semana.

A última hora de la jornada, podían verse muchas estaciones de servicio con largas filas de autos, como en el caso del ACA de Palermo. Situación similar se observaba en estaciones de las principales avenidas porteñas y del conurbano bonaerense. Este sábado los problemas continúan, en tanto en algunas estaciones de la Ciudad se reportaban surtidores cerrados.

A raíz de ello, el sector petrolero emitió hoy un comunicado en el que aseguró que la situación actual de abastecimiento “se irá normalizando en los próximos días”.

Por medio del comunicado conjunto firmado por las compañías YPF, Raízen, Trafigura y Axión Energy, desde el sector explicaron los motivos por los que el sistema de combustible llegó a su “límite de capacidad”, si bien afirmaron que la situación se regularizará con el correr de los días. Los estacioneros también sacaron un comunicado en la misma línea.

LA NACION