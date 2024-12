En plena crisis entre Milei y Macri, se suspendió una reunión en el Gobierno con senadores de Pro

El vínculo entre Javier Milei y Mauricio Macri atraviesa su peor momento. Y la crisis que provocó la caída de la sesión del jueves último en Diputados en la que se iba a discutir el proyecto de ficha limpia ya deja secuelas. Después de que escalara el conflicto entre macristas y libertarios con una guerra de comunicados por el freno a la iniciativa impulsada por Pro que complicaría las chances de Cristina Kirchner de ser candidata, hoy se sumó otra señal negativa: se suspendió una reunión que iban a mantener los senadores macristas con el Presidente y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Casa Rosada.

La reunión había sido organizada tras una charla al máximo nivel. Fue Luis Juez, jefe del bloque de Pro en la Cámara alta, quien terminó cerrar el encuentro durante un almuerzo con Milei el jueves pasado en Balcarce 50. La idea de Juez era que los senadores amarillos tuvieran un contacto informal con el primer mandatario, ya que varios no lo conocen personalmente.

Como el Gobierno aún no oficializó el eventual llamado a sesiones extraordinarias, no había un temario definido para discutir en la cumbre con Milei y Francos. No obstante, la reunión se levantó durante el fin de semana por la tensa disputa que se desató entre Pro y La Libertad Avanza a raíz de la frustrada sesión en Diputados para discutir “ficha limpia” , un proyecto que le impediría a Cristina Kirchner -y cualquier otra persona condenada en segunda instancia por corrupción- postularse en las próximas legislativas.

Fuentes de Pro confirmaron a LA NACION que el encuentro con Milei se postergó a la espera de que se aquieten las aguas entre Macri y los libertarios. “La decisión la tomó Pro”, dicen un alto mando del partido de Macri que estuvo al tanto de las conversaciones. Ahora la intención es reprogramar la cita para las próximas semanas. En la Casa Rosada relativizan el tema. “Hoy no estaba en agenda”, se limitaron a decir en la sede gubernamental.

El plan inicial era que Francos reciba a los senadores y, luego, Milei los pase a saludar. Pero el clima de confrontación que se instaló entre Pro y LLA en las últimas horas complicó los planes de Juez, quien se ganó la confianza del Presidente e intenta preservar los puentes de diálogo con los libertarios. Es de los que creen que quienes aspiran a representar al antikirchnerismo no tienen margen para quitarle el sostén al Gobierno de Milei. Es decir, como Diego Santilli, no está dispuesto a chocar con Milei ni enemistarse con los libertarios por los desencuentros de Macri con la Casa Rosada.

“¿Con qué cara nos íbamos a sentar con el Presidente después de lo que pasó? ¿Para qué vamos a hablar? Cualquier cosa que saliera de esa reunión se iba a malinterpretar”, asegura uno de los integrantes de la bancada de la fuerza de Macri, quien se encuentra de viaje por Qatar y Arabia Saudita. Desde el exterior, el expresidente siguió de cerca las derivaciones del enfrentamiento con LLA por el bloqueo a la sesión del jueves. Por caso, se comunicó con Cristian Ritondo, jefe de bloque, y habló varias veces con Silvia Lospennato, promotora de la iniciativa, quien chateó con el Presidente después de se frustrara el debate por falta de quorum. Los macristas acusaron al oficialismo de haber colaborado con el kirchnerismo para impedir que se abra la discusión en el recinto, ya que ocho libertarios se ausentaron, pese a que se habían comprometido a asistir.

Macri, junto al actor Omar Sy, durante el gran premio de F1 en Qatar

“La relación con Milei está frenada”, afirman cerca de Macri. En pleno viaje -regresará al país el próximo martes 10 de diciembre-, el jefe de Pro autorizó el comunicado partidario del viernes en el que acusó a sus socios de haber jugado “a favor de los corruptos”: “El gobierno quedó del otro lado”, sostuvieron. El pronunciamiento provocó la inmediata reacción de los libertarios, quienes tildaron a sus aliados de Pro de “oportunistas” y de aplicar “la vara suiza” sobre la gestión de Milei para rechazar las denuncias de un supuesto pacto con Cristina Kirchner. Le achacaron a Macri, por caso, que haya elegido como compañero de fórmula en 2019 a Miguel Ángel Pichetto, quien impidió hace seis años el desafuero de la entonces senadora Cristina Kirchner basado en la doctrina de la sentencia firme.

“Desencanto”

En el círculo íntimo de Macri no ocultan su “desencanto” con Milei . Se jactan de que el Gobierno sintió el golpe por el escándalo de ficha limpia y buscó hacer “control de daños” para no pagar un costo excesivo con el electorado antikirchnerista. “Es una demanda de la sociedad y una de nuestras banderas. Teníamos que expresar nuestra desilusión. Es curioso que ataquen y agredan al Pro, que ayuda a sostener la gobernabilidad y colaboró con Milei para aprobar la ley bases y sostener los vetos”, recriminan en el entorno de Macri.

A su vez, los macristas paladar negro desconfían de la promesa de Milei de elaborar un proyecto propio de ficha limpia y perciben que la Casa Rosada intentó desviar sin éxito el foco de un sector de la sociedad sobre el supuesto diálogo con UxP para postergar el debate. “Vamos a seguir acompañando el rumbo económico, pero hay cosas que nos llaman la atención. El jueves quedó en evidencia lo que muchos venían diciendo respecto de un acuerdo con el kirchnerismo” , despotrican allegados a Macri. Advierten que el expresidente está dispuesto a tensar la cuerda para marcar límites y diferenciarse en los asuntos institucionales. No dudan de que hubo ayuda oficialista para frenar la sesión por ficha limpia. Además, insisten en que les inquieta la decisión de Milei de preservar su apuesta por el pliego del controvertido juez Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, los representantes de Pro desconocen cuáles serán los temas que contendría Milei en el eventual llamado a extraordinarias, aunque especulan que no incluiría el presupuesto 2025 –algo que altera a los gobernadores amarillos- ni la “ficha limpia”.

“Lo que más duele de esto, además que no haya salido la ley, es que nos quedamos pedaleando en el aire”, remarcó ayer Ritondo en diálogo con Radio Mitre. Dijo que continuará apoyando al Gobierno en los asuntos que consideren “correctos”, pero advirtió: “Si vas a votar algo con el kirchnerismo vamos a tener muchas dudas, porque creemos que es algo que no está bien”. En el bloque de Pro aún no logran explicar los faltazos de José Núñez y Gabriel Chumpitaz, aunque presumen que Patricia Bullrich y Santiago Caputo operaron para bajarlos. Una señal de que Macri no influye sobre la totalidad de los legisladores.

El Presidente recibió hoy a César Carman, presidente del Automóvil Club Argentino (ACA) en la Casa Rosada

En el bloque de siete senadores de Pro conviven diversas miradas respecto de cómo debe pararse el partido amarillo frente al Gobierno. Hay dirigentes que responden a Macri, como Alfredo de Angeli, María Victoria Huala o Martín Goerling. Otros son líberos, como Juez, quien no pertenece a Pro y lidera el Frente Cívico en Córdoba. Y en esquinas diferentes se posicionan la larretista Guadalupe Tagliaferri y Carmen Álvarez Rivero, cercana Bullrich y defensora de los libertarios. “Es una locura que especulemos si acompañamos o no a Milei por esto. Hay que ser inteligentes y hacer política. No hay margen para subestimar al enemigo: ¡enfrente está Cristina!” , se lamenta uno de los referentes legislativos de Pro.

Entre los senadores amarillos circulaban diversas versiones de por qué se levantó la reunión con Milei, una decisión que adelantó Carlos Pagni anoche en Odisea Argentina, el ciclo que se emite por La Nación+. Mientras algunos alegaban que respondía a motivos de agenda del Presidente, otros lo vinculaban a una presunta orden de Macri de suspender la cumbre. En Pro creen que también sopesó que mañana se definiría la continuidad de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, por lo que cualquier gesto previo podría ser malinterpretado. “Tenemos que hablar con Mauricio para ver cómo seguimos. Este tira y afloja nos genera mucha incertidumbre. Estamos atrapados; nos sabemos si el gobierno va a mover sus fichas para matarnos o para hacer un acuerdo electoral”, afirma uno de los senadores. Macri repite que se prepara para competir en soledad. ¿Podrá alinear a su tropa detrás de esa estrategia?

Matías Moreno Por