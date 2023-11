escuchar

“Sólo me encargo del traspaso. No pongo ni saco embajadores, no designo gente”, se ataja Jorge Faurie, el excanciller del gobierno de Cambiemos, dedicado por estos días a ir y venir de la Casa Rosada revisando cada detalle de la asunción de Javier Milei como presidente, el ya inminente domingo 10 de diciembre.

Mientras Faurie repasa una y otra vez la lista de casi 200 mandatarios invitados oficialmente -las invitaciones empezaron a cursarse el lunes pasado-, la próxima canciller, Diana Mondino, se encarga de los invitados especiales, con énfasis en algunos que hacen ruido y despiertan sensibilidades en los vínculos bilaterales del país, como los expresidentes Donald Trump, de Estados Unidos, y Jair Bolsonaro, de Brasil.

Mientras atiende estas cuestiones -la posible presencia junto a Bolsonaro de una veintena de legisladores, gobernadores e intendentes afines eriza la piel del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que por ahora no vendrá-, Mondino arma un equipo de secretarios, con pasado en el gobierno de Cambiemos, presente diplomático y pertenencia a una generación sub 55 que genera optimismo en el elenco estable del Palacio San Martín.

Diana Mondino en la Cámara del Asia Cámara del Asia

En los borradores que van y vienen por WhatsApp entre los diplomáticos, y como anticipara LA NACION, está Leopoldo Sahores como número puesto para ser el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, cargo que hoy ocupa Pablo Tettamanti. Subsecretario de Asuntos latinoamericanos durante el gobierno de Cambiemos y actual embajador en Pakistán, Sahores regresó “en comisión” al país y ya trabaja junto a Mondino. Federico Barttfeld, exembajador en Singapur y miembro de la Fundación Argentina Global que preside el exsecretario de Asuntos Estratégicos de Macri, Fulvio Pompeo, es otro de los casi confirmados; en su caso, como jefe de gabinete en reemplazo de la actual, Luciana Tito.

A cargo de la Subsecretaría de Asuntos Latinoamericanos quedaría Mariano Vergara, que trabajó con Sahores y hasta hace un mes era el embajador argentino en Armenia.

Marcia Levaggi, actual embajadora en Senegal y señalada como la diplomática “que más sabe de Medio Ambiente”, podría ser la subsecretaria de Política Exterior, lugar en el que estaba Claudio Rozencwaig, que en septiembre encontró un nuevo destino diplomático como embajador en República Checa.

Para la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, uno de los lugares más codiciados y en el que se desempeñará hasta el 10 de diciembre Cecilia Todesca (está a cargo de la negociación UE-Mercosur) suenan Daniel Raimondi, embajador en la OEA, y Marcelo Cima, exembajador ante la Unión Europea. “Pero puede no ser ninguno de los dos”, afirma, misterioso, un informante diplomático con conocimiento de causa.

El excanciller argentino Jorge Faurie Reuters

Otros nombres que aparece en el borrador son los de Ernesto Gáspari, exsecretario de Planificación durante el gobierno de Cambiemos; Cristina Dellepiane, jefa de gabinete de Gáspari en esa misma gestión y candidata a la siempre importante Dirección de Personal, al igual que Sergio Pérez Gunella; Marcelo Lucco, embajador en Panamá desde el final del gobierno de Cambiemos (reemplazó en su momento a Miguel del Sel en ese país); Mariana Plaza, actual ministra política en la embajada argentina en Londres, y Georgina Fernández Destéfano, actual cónsul en Washington, a quien Faurie habría recomendado para la Dirección Nacional de Ceremonial, cargo que él mismo ocupara durante la gestión de Carlos Ruckauf al frente de la Cancillería, hace más de veinte años.

Una vez resuelto el equipo, la Cancillería empezará a revisar los destinos diplomáticos. Con Daniel Scioli en su continuidad como embajador en Brasil (hubo silencio luego de las duras críticas del presidente Alberto Fernández) y Gerardo Werthein como probable embajador en Estados Unidos luego de acompañar a Milei en su paso por Washington y New York, quedan aún muchos espacios vacíos por llenar. ¿Faurie a Gran Bretaña? “No busco un cargo”, contesta el exministro, y acelera el paso para continuar con la organización de la jura presidencial.