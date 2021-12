Horacio Rodríguez Larreta charló con Mauricio Macri y Elisa Carrió para descomprimir la tensión en Juntos por el Cambio

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, procuró recomponer la relación con Elisa Carrió luego de las fuertes críticas a la campaña y al futuro de Juntos por el Cambio, manifestadas el sábado en un acto por la líder de la Coalición Cívica. Y en un intento por aflojar la disputa por el liderazgo interno, Larreta también visitó a Mauricio Macri.

El jefe de Gobierno se dirigió días atrás a la vivienda que el expresidente tiene en la localidad de Acasusso. El encuentro sirvió para conversar sobre los guiños que había lanzado el exmandatario al sector liberal de Javier Milei. Y también a su pedido de cuidar la situación interna de la coalición opositora hacia 2023.

Si bien Rodríguez Larreta y Carrió habían tenido un acercamiento tras el acto del sábado, no había habido un momento para conversar en profundidad. De hecho, todos los actores involucrados comieron juntos en el sector VIP. En ese momento, Carrió procuró bajar el torno a sus dichos y manifestó que lo que tenía para decir ya había sido publicado en los medios.

“Fue una reunión en buenos términos”, confirmaron a LA NACION desde el entorno de Horacio Rodríguez Larreta. Las fuentes consultadas señalaron que no se habló de cargos y que se conversó sobre el escenario.

Según pudo reconstruir LA NACION, Santilli estuvo la semana pasada tres horas en la casa de Carrió en la localidad bonaerense de Capilla del Señor. Allí, repasaron la campaña y fue el momento en que la líder de la Coalición Cívica le adelantó que estaba molesta con Larreta. Eso fue antes del discurso del sábado.

En medio de las tensiones internas, desde la Coalición Cívica remarcaron ahora que no pretenden ocupar puestos en el gabinete porteño. Y se trata de un mensaje que la líder partidaria le transmitió a Rodríguez Larreta.

La mención a los cargos está relacionada a uno de los puntos observados por Carrió durante su discurso el sábado. En particular a la llegada del gabinete porteño del legislador y dirigente radical Juan Nosiglia, hijo del exministro del Interior de Raúl Alfonsín. Pero al mismo tiempo a que Fernando Sánchez, histórico “lilito” no accedió a una banca en las últimas elecciones.

“No se puede ser amigo del ‘Coti’ Nosiglia toda la vida, muchachos. El que le caiga el cuerpo, que le caiga”, había manifestado Carrió en el acto desarrollado, en un club en Open Door, en Luján. Así hizo mención también a la disputa lanzada por Martín Lousteau, en quien se referencia Nosiglia, por la presidencia de bloques.

“No es un problema de prejuicios sino de prácticas. ¿Qué viene para JxC? Si no ponemos caras decentes, experimentadas y sin demasiados antecedentes de todo tipo les va a estallar la figura en la cara de todos ustedes. Porque yo no me callo más”, lanzó la exlegisladora.

Carrió también apuntó contra Cristián Ritondo, que seguirá al frente de a bancada de PRO en la Cámara de Diputados, una persona que, dijo, no le genera confianza. “No confío en absoluto. Es más nunca he confiado. Él lo sabe”, le manifestó en una entrevista a este medio.

Informe: Matías Moreno