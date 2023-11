escuchar

Juntos por el Cambio transita desde ayer una fase incierta de transfiguración. El arrasador triunfo de Javier Milei sobre Sergio Massa en el balotaje dejó patas para arriba el tablero político. Mientras Mauricio Macri y Patricia Bullrich, los promotores del pacto de Acassuso, procuran redefinir su alianza con el presidente electo para darle gobernabilidad y tener injerencia en el nuevo Gabinete, los referentes de Pro y la UCR o la Coalición Cívica que apostaron por una postura neutral en la segunda vuelta intentarán defender su identidad y edificar un espacio de centro en la oposición para subsistir . Son prudentes ante la incertidumbre que provoca la mutación del ecosistema político.

Pese a que Macri y Bullrich lograron salvar la ropa con su acuerdo con Milei tras la dura caída de JxC en las elecciones generales y se jactan de haber dado un sostén clave a los libertarios para doblegar a Massa, los radicales Gerardo Morales y Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, líder de la CC, aspiran a construir una oposición racional al futuro gobierno de Milei. Macri y Bullrich se vanaglorian de haber tenido olfato político para percibir que la mayoría de los votantes de JxC se inclinaría por La Libertad Avanza ante la chance de que Massa llegue al poder.

No solo celebraron que Milei le haya sacado once puntos al oficialismo, sino también que el voto en blanco/nulo haya sido apenas del 3%. Esa cifra apenas subió en la Capital, bastión electoral de Pro. “La gente está enojada y votó en contra de Massa, no a favor de Milei”, analiza un aliado de Morales.

Larreta se esperaba una victoria clara de Milei. Las encuestas que había recibido horas antes de la elección arrojaban una diferencia de ocho puntos para el libertario. Ahora deberá subsistir en el llano. Pretende quedarse en Pro, donde desde ahora podrían convivir el oficialismo y la oposición. “Es una incógnita nuestra inserción en JxC”, admite uno de los armadores del alcalde. Larreta no se plantea un cambio de guión. Adoptará una actitud colaborativa y acompañar los proyectos que considere razonables para el país, y rechazará las medidas o iniciativas que crea dañinas.

“Claramente, Milei tuvo una victoria contundente, ahora lo importante es que pueda gobernar bien, pero nuestra postura será siempre racional”, afirman en el larretismo. Hace unos días, Nicolás Posse, futuro jefe de Gabinete de Milei, contactó a Larreta para pedirle su visión sobre la gestión nacional. En el entorno del alcalde repiten que está en un lugar “expectante”. ¿Podría sentarse a dialogar con los libertarios? Parece muy difícil, por los agravios que le dedicó Milei durante la campaña. Por lo pronto, provocó sorpresa el discurso del economista tras la victoria. “Mejor de los que esperábamos”, dijeron en Uspallata.

Javier Milei junto a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y referentes de Juntos por el cambio X

Larreta estuvo en contacto en las últimas horas con Diego Santilli, quien ya tendió lazos con los laderos del presidente electo. También procura aproximarse a Juan Schiaretti, un dirigente que salió fortalecido de los comicios y se imagina al frente de un armado de espacio de centro. Emilio Monzó piensa concretar esa jugada en la Cámara de Diputados, pero espera que los radicales redefinan su mapa interno de poder. El rumbo de la UCR será crucial, ya que el PJ y el kirchnerismo intentarán copar el rol protagónico en la oposición .

Está claro que Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo disputarán el liderazgo de Morales y Lousteau. Es un enigma aún cómo se parará Maximiliano Pullaro (Santa Fe) en la puja interna. Por lo pronto, el comité nacional de la Unión Cívica Radical, que conducen Morales y Lousteau, emitió ayer un pronunciamiento para felicitar a Milei por su triunfo en el balotaje presidencial sobre Massa. Y mostró su predisposición a aportar una “cooperación republicana” al nuevo gobierno.

“La UCR saluda al presidente electo y expresa su predisposición a la cooperación republicana para sumar soluciones a la recuperación argentina”, indicaron los jefes del radicalismo, que se había mantenido neutral de cara a la segunda vuelta. Esa posición prescindente fue promovida por Lousteau y Morales, principales detractores del pacto de Macri y Bullrich con Milei, y contó con el aval de los gobernadores y mandatarios electos de la UCR, como Valdés, Pullaro, Zdero y Cornejo.

“Hace 40 años recuperamos la democracia que permitió nuevamente que el pueblo se exprese y otorgue una visible mayoría que respetamos aportando nuestros propósitos de más democracia con igualdad y equidad social”, agregaron los jefes del centenario partido.

La jugada inconsulta de Macri y Bullrich de aliarse con Milei para doblegar a Massa había provocado la fractura de JxC tras la dura derrota de la titular de Pro en los comicios generales de octubre. Morales y Lousteau criticaron con dureza a sus exaliados por pactar con el referente libertario de ultra derecha. Macri consideró que los jefes de la UCR habían optado por una “falsa neutralidad”, ya que entendía que no pronunciarse implicaba favorecer a Massa.

Los referentes del radicalismo más cercanos a Macri y Bullrich, como Ernesto Sanz, Valdés, Cornejo o Rodrigo de Loredo y Martín Tetaz, también tomaron distancia del pacto de Acassuso. Consideraron que JxC debía mantenerse como una alternativa y preservar el rol de oposición. Planeaban, sobre todo, hacer valer el poder de la coalición en el Congreso. En Diputados controlan unas 33 bancas y en el Senado podrían ser la tercera fuerza. La clave de la discusión por la transfiguración serán los gobernadores, que necesitan mantener la unidad, sobre todo, en la Cámara alta.

Gerardo Morales, Diego Santilli, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta

Después de que se conocieron los resultados del escrutinio provisorio, Cornejo y Valdés o Zdero salieron a felicitar a Milei, quien fue consagrado como el sucesor de Alberto Fernández. También lo hizo Lousteau, uno de los radicales más críticos de la cosmovisión de Milei. En su mensaje, dejó en claro que la UCR será oposición al gobierno de La Libertad Avanza. “Los radicales ejerceremos una oposición responsable en el Congreso, porque ese es el rol que nos asignó la sociedad al votar. En ese espíritu acompañaremos lo que sea bueno para el país, y propondremos alternativas a lo que nos parezca equivocado”, dijo.

Y añadió: “El deber de todos es poder encontrar el rumbo que nos permita salir de la crisis social, económica y moral que atraviesa nuestra querida Argentina”.

En esa misma línea, Morales le deseó “éxito” a la gestión de Milei. Desde Uruguay, adonde viajó para no ir a votar, Carrió se despegó provisionalmente de JxC y destacó que la CC retomará “la plena autonomía” para luchar por “los principios fundacionales”. “No vamos a entrar en la góndola de negociaciones. El lugar de conversación pública y política es el parlamento”, remarcan cerca de Carrió.

Los altos mandos de la CC consideran que deben ser cautos y aguardar que decante el rearmado de la oposición. “Nosotros no rompimos nada. JxC ya estaba roto por decisión de otros”, aseguran.

Elisa Carrió