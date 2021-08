En tono de campaña, Axel Kicillof anunció una urbanización en un predio de Guernica lindante al que fue tomado

LA PLATA.-Un año después de la toma de Guernica, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la urbanización de 850 lotes en un predio de 60 hectáreas en un campo lindero que podrán ser adquiridos, con facilidades de compra, por algunas de las personas que tomaron el predio.

El gobernador Axel Kicillof recordó: “Nos enteramos de Guernica porque hubo una toma de terrenos. El 20 de julio del año pasado el nombre de Guernica se constituyó en el centro de la escena nacional. Lo que ocurrió y ocurre es una parábola de nuestro conurbano bonaerense. Se usó Guernica para estigmatizar, para sembrar odio. Acaso buscar violencia. El conflicto existe. Y a veces es tan fuerte como en Guernica, pero no tiene porque ser una situación violenta. Ni debe resolverse como un triunfo del más poderoso”.

El gobernador afirmó: “Querían ver topadoras. Querían ver desastre y no se actuó así”. No dijo Kicillof que aún hay 40 personas procesadas por la usurpación ilegal del predio de Presidente Perón. “Todos esperaban ver tragedias. No hubo una gota de sangre. Hubo un acompañamiento para cumplir una orden judicial, con compromiso de resolver”.

Luego el gobernador se comprometió a ir a reclamar a los barrios cerrados el cumplimiento de la ley 14. 449 que exige cesión de tierras para urbanizaciones sociales a los grandes desarrolladores urbanos.

“Aun si el Estado quiere resolver, no tiene tierra”- aseguró Kicillof. “Están los que no tienen nada y recurren a la toma. Y los barrios privados que muchas veces avanzan en ilegalidad. Venimos a buscar solución. Hay leyes que indican que para que este en norma un barrio privado tiene que contribuir con tierras para la utilidad pública. Nosotros acá buscábamos terrenos y no había. En este municipio había 16 barrios privados no regularizados. Esta no es tierra comprada, regalada ni donada. Es tierra que aparece porque se cumple la ley. Lo vamos a hacer en todo el conurbano. Vamos a ir a buscar la tierra para hacer la urbanización que falta”.

Según publicó La Nación, a un año de la toma de Guernica, aún las familias exigen respuestas al gobierno en reclamo por la promesa de los 3.000 lotes con servicios. “Todavía no llegó ninguno”, dijo una de las propietarias del predio. Fuentes del gobierno y de la justicia informaron a La Nacion que el predio usurpado el año pasado ya está definitivamente liberado y en manos de los legítimos dueños.

Macri y Vidal

Kicillof también recordó que “en el año 47 había la misma cantidad de habitantes de un lado y otro de la general paz. Tres millones. Hoy hay trece millones de habitantes de este lado de la general Paz. Cuatro veces más que en la Ciudad. Tendrían que haber cuadriplicado los recursos”. Ese fue el argumento con el cual criticó a la oposición, en línea con su discurso habitual. “ Con Macri y Vidal se interrumpió la política de vivienda sólo para no reconocer que se hacían las cosas bien. Doble daño hicieron. Eso se ve en toda la provincia de Buenos Aires. Empeorarán y generaron una olla a presión”, cuestionó.

En función de la ley de Hábitat los emprendimientos privados linderos tuvieron que ceder 60 hectáreas donde se demarcaron 850 lotes que podrán comprar, con facilidades, algunos de las personas que participaron de la toma de Guernica. Tendrán acceso los vecinos que no tengan proceso judicial abierto por la usurpación ilegal, aclaró el gobierno.

En el acto estuvieron presentes Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de Nacion; Andrés Larroque ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y Teresa, García Ministro de Gobierno.

García agradeció a Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, que también acompañó el acto. García recordó la toma que tuvo lugar entre julio y agosto de 2020: “Hay que transportarse un año atrás. Frente la emergencia el gobernador indicó accionar sobre esa situación. Y cuando el terreno quedó libre ordenó una solución definitiva. Ahora decían que el Estado compró la tierra: el estado no compró la tierra. Aplicó la ley de Hábitat que indica que aquellos desarrolladores que deben hacen emprendimiento deben hacer cesión de tierras. En este caso logramos hacer una cesión anticipada de tierras. El estado logró 60 hectáreas por hacer cumplir la ley”, dijo García.

Y se refirió también al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “No quiero hacer comparaciones odiosas, pero de este lado de la General Paz el Estado obtiene 60 hectáreas: 850 lotes más 16 hectáreas para un parque público para personas que habitan loteos sociales”.

“Aquí algunos querían establecer batalla entre Estado, pobres y privados. Así no se revuelve. Se resuelve haciendo concurrente las facultades de cada uno. Nadie ocupa un pedazo de tierra si tiene donde vivir”, dijo la ministra de Gobierno.

Larroque afirmó: “En Guernica el Estado hoy está construyendo un barrio. Todo empezó el 20 de julio. Nosotros pedimos dos prorrogas para desalojar. Después descubrimos que no estaba toda la gente que decía estar. Se generó eso de ir a probar una demarcación para quedarse un terreno. Era prácticamente la mitad de la gente que se decía la que estaba en la toma. Hoy trabajamos con 1430 familias, dos tercios son familias numerosas. Y la mitad presenta una situación particular de urgencia Trabajamos para que puedan tener acceso al lote”.

