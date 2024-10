En un duro discurso, García Cuerva tildó de “mediocres” a los que buscan responsables por el índice de pobreza

Escuchar

Este domingo por la mañana, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, ofició la misa central frente a la Basílica de Luján a la que llegaron miles de personas que participaron de la 50° Peregrinación Juvenil a pie. Ante la multitud que se congregó para el acto de cierre, el prelado lamentó los índices de pobreza en el país y le envió un mensaje al arco político.

“Frente a las crisis, los sabios buscan soluciones y los mediocres buscan culpables, dice el refrán. Hay muchos mediocres que frente al lacerante y doloroso 52,9% de pobreza se pusieron a buscar culpables . Desde la casa de María les pedimos por favor a todos: únanse detrás de dos o tres temas importantes para todos los argentinos”, afirmó.

Y marcó: “Pidamos la humildad de trabajar con otros, de generar consensos y acuerdos y de tender puentes, porque lo más valiente que podemos hacer es pedir ayuda y eso no es signo de rendirse, es justamente lo contrario, es negarse a rendirse. No nos rindamos a ser hermanos, a buscar soluciones juntos, a construir una Patria más justa y más fraterna, a liberarnos de prejuicios, odios y enfrentamientos estériles, a seguir confiando nuestras vidas a la Virgen de Luján, que desde hace 50 años el primer fin de semana de octubre recibe a cientos de miles de peregrinos a quienes abraza con su corazón de Madre, y nos anima a seguir caminando en la vida, cansados, pero no abatidos, golpeados, pero con esperanza y sin bajar los brazos”.

Bajo el lema “Madre, bajo tu mirada buscamos la unidad”, los fieles caminaron los 60 kilómetros que separan el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, de la Basílica de Luján. El recorrido comenzó este sábado a las 10, cuando la imagen cabecera de la Virgen de Luján salió del santuario situado en Cuzco 150. A lo largo del camino, se dispusieron más de 60 puestos sanitarios para atender a los caminantes, junto con puestos de apoyo que ofrecieron asistencia médica, hidratación y apoyo logístico.

Este sábado, cuando comenzó la peregrinación, García Cuerva también se refirió a las situación social actual y apeló a la unidad y al diálogo. “A veces en las casas cuando nos juntamos a comer decimos no hablemos de política, de fútbol y de religión, porque ya suponemos que nos vamos a pelear”, ejemplificó y consideró: “En el ADN argentino está, en este momento, el enfrentamiento, por lo que tenemos que revertir esto entre todos, y qué mejor que pedirle a la Madre, que nos hace tomar conciencia de que somos hijos y hermanos”.

Así, en diálogo con TN, expresó: “Fundamentalmente [se necesita un] diálogo en el que nos escuchemos. Porque cuando hablamos estoy esperando que termines para hablar, entonces hay que corregir muchas actitudes. Creo que cada uno con sinceridad delante de la Madre lo puede hacer para mantener la unidad”. Finalmente, al ser consultado por la posibilidad de que el Papa Francisco visite la Argentina, García Cuerva dijo: “Él sabe que el pueblo lo espera. Si se da, buenísimo que venga” .

LA NACION