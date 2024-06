En un fuerte discurso, la diputada Natalia Zaracho pidió que se repartan los alimentos y arremetió contra Javier Milei

Escuchar

En el marco de una sesión en la Cámara de Diputados para cambiar la fórmula jubilatoria, la legisladora de Unión por la Patria (UP) Natalia Zaracho pronunció un fuerte discurso este martes para que se repartan los alimentos que estuvieron retenidos en depósitos por el ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. También arremetió contra el presidente Javier Milei por viajar en repetidas ocasiones a otros países para dar discursos: “Que deje de hacerse el líder mundial”.

“Les quiero decir a los diputados que me precedieron con la palabra que no se pongan tan nerviosos. Claramente, si tienen denuncias preséntense a la Justicia como hicimos nosotros y [el Gobierno] Se tuvo que presentar a Comodoro Py a dar respuestas”, comenzó Zaracho en referencia a la polémica audiencia que protagonizaron Juan Grabois y Leila Gianni. La legisladora tras esa oración recibió aplausos en el recinto.

Tras ello, indicó: “Voy a hablar del tema alimentario, sobre cómo no se están distribuyendo. Acá no hay una discusión de disputa política o de distintos pensamientos. Acá hay una cuestión humana, que es que la gente tenga para comer, un derecho humano, donde en el país del trigo no podamos alcanzar un pan en cada mesa. Nosotros no queremos que echar a ningún funcionario, queremos que los alimentos se repartan. Para eso os parece importante tener una posición muy firme e ir a hablar”.

Fue en ese contexto que empezó a ir en contra Milei y su ministra de Capital Humano. “Yo que vivo en Villa Fiorito y veo los comedores llenos de gente, me gustaría interpelar al Presidente que deje de hacerse el líder mundial y empiece a conocer las provincias, que vaya a los barrios populares, que agarre las llaves de los comedores con la ministra y vaya a cocinarle a la gente”, sostuvo, para luego agregar: “O mínimo, que vaya a poner la cara y le diga a la gente que el mercado va a venir a salvarlos. Hoy la verdad no lo veo, la teoría del derrame no me cierra. Y cuando algo no te cierra es porque te están cagando”.

Además, cuestionó el rol de la Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin), la ONG elegida por el Gobierno para distribuir los alimentos retenidos en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo. “Primero decían que los comedores no funcionaban, perseguían a los dirigentes, decían que el problema era que hayan intermediarios, pero ¿Conin qué es? Es una ONG amiga de ustedes que recibe millones del Estado hace mucho tiempo, ¿no era que era sin intermediarios? Hay que poner las cosas sobre la mesa”, aseveró Zaracho.

La diputada de UP continuó con su palabra y añadió: “Me parece bien que la dirigencia política tenga una posición firme y no que se hagan los sensibles y después no quieren votar para que la ministra dé la cara y diga qué está haciendo, o qué no está haciendo. Y lo digo desde mi lugar, que siempre me dijeron que no trabajábamos, pero hoy no votaron ni una ley para hablar de los problemas reales de la gente, sobre las jubilaciones, educación o comedores”.

Para cerrar, agradeció a Grabois por denunciar ante la Justicia la situación de los alimentos retenidos: “Quiero agradecer a Grabois que en febrero hizo la primera denuncia, que si no hubiese denunciado él, hoy no estaríamos hablando de esto. Les quiero pedir que por lo menos tengan un poquito de respeto a las familias. Esos alimentos tarde o temprano se van a repartir”.

LA NACION