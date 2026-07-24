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En un gesto de acercamiento, el nuevo nuncio apostólico fue recibido por el canciller Quirno

Mientras se espera un anuncio oficial del Vaticano sobre la visita del papa León XIV a la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach concurrió a la Cancillería

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El arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach, visitó al canciller Pablo Quirno
El arzobispo norteamericano Michael Wallace Banach, visitó al canciller Pablo QuirnoAICA

En el primer paso de su misión diplomática en la Argentina, el nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, visitó al canciller Pablo Quirno, ante quien presentó una copia de sus cartas credenciales.

El gesto constituye el comienzo formal de su actividad al frente de la Nunciatura, que es la embajada de la Santa Sede en la Argentina. El encuentro se realizó en medio de las crecientes expectativas por el anuncio de la visita del papa León XIV a nuestro país, que podría realizarse en noviembre. El viaje pastoral del pontífice se extendería a Uruguay y Perú.

Tras la reunión con el canciller, se espera que el delegado del pontífice entregue en los próximos días las cartas credenciales al presidente Javier Milei.

El nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, llegó el miércoles a nuestro país
El nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, llegó el miércoles a nuestro paíshttps://aica.org/

“La Argentina y la Santa Sede reafirmamos los fuertes lazos históricos y el afecto mutuo que nos unen. Seguiremos consolidando esta etapa de profunda cercanía y diálogo fraterno, fortaleciendo juntos una agenda de trabajo cada vez más estrecha basada en valores compartidos", expresó la Cancillería en un comunicado.

Monseñor Michael Banach, arribó a Buenos Aires el miércoles 22 y fue recibido por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, y el secretario general del organismo y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro, y también por el secretario de Culto y Civilización de la Nación, Agustín Caulo, en representación del gobierno nacional.

El nuncio Banach, que cumplió anteriormente una misión diplomática en Hungría, presidirá en una fecha por determinar una misa en la Catedral metropolitana, en lo que será su primera presentación ante los fieles de nuestro país.

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