En una cena libertaria, Karina Milei reclamó que todos trabajen por “la reelección del Presidente”, tras los gestos de autonomía de Bullrich

Según testigos, todo fue amabilidad, bromas compartidas y sushi como plato principal para la mayoría de los comensales. Pero Karina Milei dejó en claro anoche, en una cena con legisladores libertarios, que está dispuesta a marcarle la cancha a Patricia Bullrich, la jefa de los senadores de la Libertad Avanza, quien la semana pasada reafirmó su perfil autónomo, al cuestionar duramente capítulos del proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y decir que lo importante era la “continuidad del proyecto”, sin aludir al presidente Javier Milei.

Anoche, en otra muestra de su decisión de asumir mayor protagonismo en respaldo del Presidente, Karina Milei enfatizó desde la cabecera de la mesa de un restaurante de Villa Urquiza la necesidad de “consolidar el rumbo” y asegurar “la reelección del Presidente”.

Según mostraron las fotos oficiales del encuentro, Karina Milei se sentó junto al presidente de la Cámara baja y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, y a un costado de la cabecera la escucharon Bullrich y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Al salir de la reunión, y abordada por la prensa, Bullrich contestó con un lacónico “no” cuando la consultaron sobre sus ambiciones presidenciales.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza de la mesa de legisladores de La Libertad Avanza

La secretaria general de la Presidencia se quedó en Buenos Aires mientras su hermano participa en Nueva York de la Asamblea General de Naciones Unidas. Encabezó, el lunes, una reunión de mesa política en la que distintos dirigentes –según contaron después- le recriminaron a Bullrich haber criticado públicamente al ministro de Economía, Luis Caputo, por los recortes en el área de discapacidad incluidos en el Presupuesto. “En la reunión están mansitos, después salen y dicen otra cosa”, respondieron con tono de desafío dirigentes que acompañan a la exministra de Seguridad luego de leer los medios, el martes por la mañana.

“Empieza a haber pequeñas diferencias en espacios que crecen, como este. Y es bueno que haya diálogo y trabajo conjunto”, afirmó a LA NACION otro de los participantes de la reunión, que congregó a la totalidad del bloque de senadores libertarios, horas antes de la sesión que prevé tratar los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la quita de subsidios para zonas frías. La relación con gobernadores de partidos aliados como Pro y la UCR también formó parte de la conversación, que tuvo a Karina Milei como principal oradora.

“Se habló un poco de la sesión, pero mucho más de lo que viene para adelante”, comentó otro asistente al cónclave, que intentó minimizar las diferencias entre “El Jefe” y Bullrich. Nada de reforma política y la suspensión de las PASO, congelada en el Congreso por falta de apoyo legislativo.

“Ella [por Patricia Bullrich] busca los resultados que el Ejecutivo manda, y va para adelante como un toro. La veo jugando bien”, relativizó un leal a Karina Milei, aunque no quiso ahondar sobre las diferencias que Bullrich suele marcar cuando considera conveniente. “Muy bien”, dijo Karina Milei a los mismos medios sobre su vínculo con Bullrich al salir del restaurante de sushi, y de paso aclaró que la relación con su hermano es “espectacular”, sin dar crédito a las versiones de tensión entre ambos por los despidos de 15 empleados de personal civil que cumplían funciones en la quinta de Olivos, la semana pasada.

“No fue picante, fue muy amable”, dijo Bullrich cuando le pidieron detalles de la reunión. “Amistad, compañerismo y buena onda”, agregó Bullrich, con intención de bajarle el tono a la polémica. Cuando le comentaron que la cantante Lali Espósito, a quien pidió prestado su tema “No me Importa” para volver a marcar diferencias en un video, iba a tocar en el estadio de River Plate el sábado, recurrió a una humorada. “A River no voy, soy de Independiente”, dijo Bullrich antes de subir al auto oficial con el que dio por concluida una larga jornada, que incluyó acompañar a Federico Pinedo (actual sherpa del G20) a la presentación de su libro “El Espíritu de Occidente”, en el Club Francés.

Sin definiciones públicas sobre su futuro político, Bullrich tiene prevista para la semana que viene una reunión con dirigentes de su círculo más cercano. Mientras tanto, y sin abandonar los modos amables, Karina Milei se ubicó en el centro de la escena con la reelección del Presidente como bandera principal.