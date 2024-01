escuchar

En otra de sus entrevistas con medios y periodistas extranjeros, Javier Milei reafirmó que no está dispuesto a “negociar nada” de los puntos de la llamada ley ómnibus y, sobre el rumbo de la economía bajo su gobierno, señaló: “Estamos a muy poco de dolarizar”.

El mandatario argentino dialogó con la periodista colombiana y ex figura de la CNN y Univisión, Patricia Janiot, un día antes del primer paro general y movilización que realizó la CGT. Mientras las negociaciones para aprobar la ley ómnibus en el Congreso están cada vez más empantanadas, Milei se mostró optimista con el rumbo de la economía, aunque destacó que aún deben darse muchas variables para que el país comience a crecer y salir de los estragos de la inflación.

“¿Sigue en pie la dolarización y la intención de cerrar el Banco Central?”, le preguntó Janiot para su canal de YouTube. Al respecto, Milei dijo que ambos objetivos se mantienen, aunque en el caso del Banco Central aún “hay que sanearlo”.

“Prácticamente no expandimos la base monetaria dado lo que está se está contrayendo por sector público y, sin embargo, hemos comprado en poco más de un mes 5.000 millones de dólares. La base monetaria en Argentina es de 7.500 millones de dólares, es decir que estamos a muy poco de poder dolarizar”, aseguró.

“Si nosotros pudiéramos limpiar todos los pasivos remunerados, Argentina ya estaría en condiciones de dolarizar con muy poquita plata y de esa manera exterminaríamos la inflación. Lo de dolarizar tiene que ver con la moneda en la que se liquida. Yo siempre hablé de competencia de monedas y por ende pueden hacer transacciones en la moneda que quiera”, aseguró.

Además, el Presidente dio detalles sobre el proyecto “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” y el Decreto de Necesidad y Urgencia.

Tras ser tratado en comisiones de la Cámara de Diputados, desde el pasado martes 9 de enero, el Gobierno obtuvo el dictamen de mayoría en la madrugada del miércoles 24.

La nueva versión del proyecto eliminó o modificó más de 100 artículos, pero solo obtuvo un dictamen en disidencia por parte de los legisladores opositores más afines al proyecto. Al menos 170 artículos objetados por los diferentes bloques serán tratados de manera puntual en el debate parlamentario la semana que viene.

En tanto, a esto se le suma el paquete de medidas de emergencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que anunció el jefe de Estado en una cadena nacional al principio de su gestión.

Sobre estas medidas que están siendo tratadas en el Congreso, la periodista le consultó qué es lo que no negociaría sobre cada punto.

“No estoy dispuesto a negociar nada”, le dijo Milei de manera resolutiva. “Pero tengo entendido que hay 100 artículos menos…”, le comentó asombrada la periodista. “Nosotros aceptamos que hubiera mejoras, no las negociamos, quizás algunas irán más tarde. En nada voy a ceder porque la libertad no se negocia”, dijo y explicó que esos artículos pueden reverse más adelante sin negociación alguna.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas Javier Milei