Tras la advertencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sobre la aplicación de más recortes en el presupuesto si los diputados no votan a favor de la aprobación de la ley ómnibus, crecieron los cruces con las provincias, que rechazan el aumento de retenciones apuntado en el proyecto. El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, aseguró este viernes: “Podríamos literalmente dejar sin energía al gobierno nacional” de Javier Milei.

“Me parece que [Milei] está todo el tiempo llevando a la Argentina hacia los límites, hacia los extremos”, sentenció Pesatti, el segundo de Alberto Weretilneck. En respuesta a los dichos de Caputo, que escribió en redes sociales sobre ajustar aun más el presupuesto a las provincias, el vicegobernador redobló la apuesta y lanzó: “Podríamos literalmente dejar sin energía al gobierno nacional”.

Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado.

En una entrevista para Radio 10, el funcionario agregó: “Si la amenaza es ‘los vamos a fundir’, nosotros también vamos a tener que defendernos frente a esa actitud, porque la Patagonia es fundamentalmente el verdadero motor energético de la Argentina por la cantidad de energía que aquí se produce. Nosotros los patagónicos producimos 90% de la energía que la Argentina necesita”.

La frase en modo amenaza que se le atribuye al Presidente trascendió luego de la salida del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. A él lo responsabilizaron por revelar contenido de las reuniones de Gabinete. Supuestamente allí el mandatario dijo que iba a “dejar sin un peso” a los jefes provinciales si no apoyaban la aprobación de la ley ómnibus en el Congreso, a través de sus diputados.

Fue en ese sentido que el vicegobernador advirtió que el Gobierno “no puede utilizar la amenaza como metodología para gobernar”, ya que “quien hoy está ocupando la presidencia, un ciudadano más, no puede decir semejante cosa”. También sostuvo que las provincias se sostienen a partir de sus propias economías y recursos y no del gobierno nacional.

“Río Negro, como la Patagonia, no son territorios que viven colgados del presupuesto nacional, todo lo contrario, contribuyen a que la Argentina pueda encontrar los caminos que necesita. Por lo tanto, merecemos el máximo de los respetos. No nos pueden venir a decir, ‘si no hacen lo que queremos, los vamos a fundir’. No estamos en una monarquía, estamos en una república y en una república federal”, sentenció el vicegobernador.

También expresó que “fundir” a las provincias es “fundir a la gente”, ya que los distritos pagan “todos los meses salud, educación y seguridad pública”. “Si nos van a fundir, significa que nos querrán dejar sin salud, sin educación, sin seguridad, sin las herramientas que necesitamos para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento”, sumó.

Tras ello, aseguró que Milei y su equipo tienen “un desconocimiento brutal” del país. “Si el Presidente conociera exactamente cómo funciona la Argentina, no hubiera dicho lo que dijo”, concluyó Pesatti.

El mensaje de Weretilneck

Los dichos de Pesatti suceden tras el descargo de su par, Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, contra el gobierno de Milei por la ley ómnibus. El mandatario local pidió el jueves al gobierno nacional que “deje de amenazar y convoque al diálogo” y aseguró que su administración no va a “aceptar ningún tipo de apriete” para apurar la sanción de la Ley Bases. “Saquen de su cabeza vernos de rodillas”, añadió el en un posteo por redes sociales.

“Recibir este tipo de agravios del Gobierno es muy triste y molesto. Desde el interior no vamos a aceptar ningún tipo de apriete: vamos a defender a Río Negro y a las provincias patagónicas”, enfatizó Weretilneck.

Nuestra República se formó por la unión federativa de las provincias. El federalismo es un principio fundamental de la organización política de la Argentina.



Los gobiernos provinciales garantizamos servicios esenciales como la seguridad, la salud y la educación. Es una falacia… — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) January 25, 2024

Además, revalorizó la “unión federativa de las provincias” y destacó que el “federalismo es un principio fundamental de la organización política de la Argentina”. Remarcó además que las provincias garantizan “servicios esenciales como la seguridad, la salud y la educación” y advirtió: “Es una falacia decir que las provincias somos responsables del déficit fiscal de la Argentina”.

“Nosotros no somos responsables” de ese déficit, agregó y sostuvo que en la Patagonia producen más del 90% del gas y del petróleo del país, que generan más del 25% de la energía eléctrica que hace funcionar a la Argentina.

LA NACION