Crecen las tensiones entre el diputado nacional y presidente del bloque “dialoguista” Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, y alfiles del gobierno de Javier Milei, como el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el expresidente del Banco Central y actual asesor de la administración libertaria, Federico Sturzenegger. Este viernes Pichetto criticó duramente a al apuntado como creador de la ley ómnibus y del mega DNU 70/2023. “Hay visiones tontas, cree que cada cuatro años él puede venir con alguna receta mágica”, lanzó el diputado nacional.

Además, comparó a Milei con el kirchnerismo al marcar que el gobierno anterior “también tuvo actitudes muy fuertes contra poderes del Estado”.

En una entrevista para Radio La Red, Pichetto apuntó contra el asesor del gobierno libertario en medio de los cruces por el dictamen de la ley ómnibus, que sería tratada en el recinto el próximo martes. “Sturzenegger no quiso nunca al Congreso, ni tampoco a los abogados. Se puso a trabajar desde hace un año y medio, trabajaba para Patricia Bullrich, después ese trabajo se lo dio a Milei” , sostuvo. Tras ello criticó la extensión del proyecto, que en su versión inicial contó con más de 600 artículos. “No debería haber sido nunca una mega ley. Acá hay visiones tontas de Sturzenegger, que cree que cada cuatro años él puede venir con alguna receta mágica. Él tiene un profundo desprecio por la política y por el parlamento. Se puso a hacer correcciones de 300 leyes. Una locura”, agregó el miembro de la Cámara baja.

Tras el cruce que tuvo con Caputo en redes sociales esta semana, el legislador advirtió que no tiene “nada personal” y pidió que Sturzenegger sea designado “en algún cargo público para que no esté ocupando lugares e instituciones y saliendo en fotos sin cargo”.

En otro tramo de la charla, al ser consultado sobre si las actitudes de Milei pueden ser comparadas con las del kirchnerismo, el diputado aseguró que el gobierno anterior “también tuvo actitudes muy muy fuertes, incluso con determinados poderes del Estado, como con la Justicia” . En esa misma línea, agregó: “Algunas veces se enfrentó con el Poder Legislativo. Me parece que no es bueno para el país. Hay que encontrar un sendero de diálogo positivo y salir de la agresión”.

En ese sentido, dio una advertencia sobre el futuro del Gobierno: “Si en el corto plazo no va hacia un camino de coalición, tendrá dificultades. Así no se puede funcionar los cuatro años. Porque el Gobierno tiene un problema estructural, no tiene mayoría parlamentaria. Hay que tratar de dialogar, construir mayoría. Hay que trabajar en la construcción de mayoría parlamentaria para poder gobernar la Argentina en los cuatro años”.

Tensión con los gobernadores

Esta semana, el ministro Caputo publicó un mensaje en el que deslizó una amenaza a las provincias. En redes sociales publicó que aplicará recortes en el presupuesto si los diputados no votan a favor de la aprobación de la norma.

Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado.

No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el… — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 24, 2024

Algunos gobernadores, como Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, hablaron en contra de las retenciones y aseguraron que los bloques provinciales no las votarán. Eso avivó las tensiones entre el gobierno nacional y el interior.

Sobre esto, Pichetto dijo que el debate “está centrado también en la posición de los gobernadores, que defienden sus economías regionales y, fundamentalmente, las grandes actividades centrales de la producción, como soja, harina, maíz, harina, aceite, que son las actividades industriales”.

Al respecto el diputado nacional agregó que esta amenaza desde el Ejecutivo “no es conveniente”. “El Gobierno tiene el deber de gobernar, tiene que construir una mayoría parlamentaria y lo tiene que hacer a través del diálogo, de la construcción de acuerdos, de consenso, de un programa”, sostuvo.

Tras ello, apuntó nuevamente contra Caputo por no presentarse en el Congreso para discutir la ley ómnibus. “Caputo, debería haber venido al Congreso. Es importante en cualquier país serio del mundo; cuando se discuten temas económicos en el Congreso, el ministro pone la cara, da la discusión, tendría que haberle hablado al Congreso, diciéndole, ‘señores, estamos viviendo un momento muy difícil, necesito que colaboren’”.

Y cerró: “Me parece que la política implica también una cierta didáctica, explicar a los diputados y senadores el rumbo”.

LA NACION