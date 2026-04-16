En Vaca Muerta, Karina Milei escenificó un nuevo gesto de apoyo interno para Manuel Adorni

Mientras avanzan las investigaciones judiciales en torno a su presunto enriquecimiento ilícito, y al tiempo que su continuidad en el cargo sigue generando cuestionamientos en la oposición y (también puertas adentro del oficialismo), el jefe de gabinete Manuel Adorni compartió una recorrida por el yacimiento de Vaca Muerta junto a Karina Milei, en otra muestra de respaldo interno hacia el ministro coordinador.

El avión que trasladó a los funcionarios aterrizó en Neuquén antes de las 9. Vestido con el overol de YPF, el presidente de la petrolera estatal Horacio Marín le dio a la delegación la bienvenida en el aeropuerto. Las fotos difundidas por el diario Río Negro mostraron a Adorni conversando con el titular de la Agencia Nacional de Inversiones, Diego Sucalesca, unos pasos atrás de de Karina Milei.

De allí, Karina Milei y Adorni se trasladaron en helicóptero (y también con los uniformes de la compañía) hacia Loma Campana, el yacimiento estrella de YPF en el que se desarrolló la actividad, que incluyó una visita a los equipos de perforación y fractura, y la entrega de la distinción “Marca País” para la petrolera, de la mano de la agencia que encabeza Sucalesca.

“La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, visitaron Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, donde encabezaron una agenda de actividades vinculadas al desarrollo energético y la proyección internacional del país”, explicó el Gobierno en un comunicado oficial.

Karina Milei y Adorni observan un proceso técnico Presidencia

En el texto también se agrega que participaron, Zulma Reina, vicepresidenta de la Legislatura y a cargo de la Presidencia neuquina ante la ausencia del gobernador, Rolando Figueroa; los legisladores Nadia Márquez y el ex radical Pablo Cervi; además de Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales de la petrolera estatal y cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.

Segunda recorrida

Se trató de la segunda recorrida conjunta en tres días. El lunes, la secretaria general de la Presidencia y Adorni compartieron una visita al instituto Malbrán, rodeados de fuertes medidas de seguridad y sin acceso de la prensa al predio. Con todo, Adorni recibió in situ los reclamos de aumentos salariales, de boca de trabajadores del organismo nucleados en ATE. En el medio, el jefe de gabinete acompañó al presidente Javier Milei al centro de convenciones, donde cerró el encuentro anual de Amcham, ante un auditorio de empresas norteamericanas y argentinas.

Mañana viernes, y mientras continúa en silencio mediático, Adorni encabezará la mesa política libertaria, de la que también forman parte de modo habitual Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo, los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem y su primo, el subsecretario de asuntos institucionales, Eduardo “Lule” Menem, más el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca Presidencia

Los funcionarios que responden al jefe de Gabinete siguen puliendo las respuestas por escrito para los diputados, a quienes Adorni enfrentará el próximo miércoles 29 en su primer informe de gestión.

Mientras los hermanos Milei siguen sosteniendo a Adorni, y cerca de ambos aseguran que “no tiene nada para esconder”, la causa judicial a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita arroja cada día nuevos datos. Ayer, la fiscalía de Pollicita confirmó el viaje de Adorni y su familia a Aruba, una pequeña isla del Caribe situada frente a las costas de Venezuela.

El periplo, que se extendió desde el 29 de diciembre de 2024 hasta el 10 de enero de 2025, incluyó cuatro pasajes en la categoría “Business (J)”, indicó una fuente de la causa. Cada uno de esos boletos costó 1450 dólares y el monto total -unos 5800 dólares- fue abonado en efectivo, precisó la misma fuente.

El miércoles, LA NACION informó además que la Justicia investiga las refacciones integrales que se realizaron en el departamento de Adorni entre mayo y noviembre de 2025, cuando la propiedad estaba a nombre de las dos jubiladas que oficiaron de financistas.

Ante el silencio de distintos ministros del gabinete -el canciller Pablo Quirno sí defendió a Adorni en la reunión anual de Amcham-, el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, volvió a pedir la renuncia del jefe de Gabinete. Lo calificó de “sinvergüenza que se aferra al poder” y le reclamó a los miembros del gabinete que “le pidan la renuncia o renuncien ellos”.

A su vez, el exjefe de gabinete Guillermo Francos calificó el domingo de “imprudente” el viaje familiar de Adorni a Punta del Este, uno de los puntos que investiga la Justicia, además de las propiedades adquiridas por el jefe de gabinete y su entorno familiar desde que Milei llegó a la Casa Rosada.