La Justicia investiga la refacción integral del departamento de Adorni en Caballito: cocina, baños y cerramientos

Cocina totalmente refaccionada, dos baños nuevos, lavadero, cerramientos nuevos, pisos interiores y exteriores. La Justicia investiga las refacciones integrales que se realizaron en el departamento del jefe de gabinete Manuel Adorni entre mayo y noviembre de 2025, cuando la propiedad estaba a nombre de las dos jubiladas que oficiaron de financistas. Las imágenes a las que tuvo acceso LA NACION muestran el antes y el después de la vivienda. Según consta en las escrituras, las mujeres que le vendieron a Adorni lo compraron en US$200.000 y lo revendieron en US$ 230.000.

Las investigación judicial puso el foco en el valor que figura en la escritura que realizó la escribana Adriana Nechevenko.

Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales en US$200.000, cerca de 1333 dólares el m2 cubierto. Luego de las reformas, lo vendieron en 1533 dólares el m2. Los investigadores sospechan de la escasa diferencia en el precio de reventa.

Las fotos del departamento de la calle Miro al 500 en manos de la Justicia muestran que la refacciones fueron integrales.

En la cocina se renovaron los pisos, los muebles, los artefactos de cocina, la mesada, las luces, y hasta los cerramientos, adoptando una estética moderna. Las fotos tomadas luego de las obras muestran que también se reformaron los pisos del patio conectado a la cocina.

También se modificaron íntegramente dos baños. En el principal se retiró la bañera, se colocó una mampara, y se cambiaron los pisos. Con la misma estética, se reformó el toilette.

En noviembre de 2024, departamento se ofrecía en US$295.000 en el mercado inmobiliario aunque el precio original fue de US$ 340.000 según declaró la dueña de la inmobiliaria Rucci. Se trata de un 4 ambientes, con 150 m2 cubiertos, una cochera y un patio.

“Había que poner mucha plata, se levantaron los pisos, había que cambiar los cerramientos, y pintar. Nunca le había hecho mantenimiento y preferí sacármelo de encima rápido”, había contado Morales a LA NACION antes de declarar ante el fiscal Pollicita.

El living del departamento de Adorni en la calle Miró, tras las refacciones

El ex futbolista estaba “apurado” y lo vendió por el mismo precio que lo había comprado casi treinta años atrás: US$ 200.000.

Este miércoles, las dos mujeres declararon ante el fiscal y coincidieron en señalar al hijo de una de ellas, Pablo Martín Feijoo, como el principal responsable y ejecutor de la operatoria. La Justicia ya tenía en su poder una reserva a su nombre. Ese papel se corresponde con la venta que realizó Morales a las dos mujeres (Viegas y Sbabo).

El nombre de Feijjo también aparece en los registros de ingreso a Casa Rosada. Entró, autorizado por el propio Adorni, el 22 de octubre de 2025. Para ese entonces, su madre ya había comprado el departamento de Caballito, pero faltaban semanas para concretar su posterior venta al jefe de Gabinete, hipoteca mediante, y a su mujer Bettina Angeletti.

La cocina y el lavadero completamente renovados.

Feijoo, de 36 años, se desempeña como socio y gerente de una constructora y una empresa de desarrollos urbanos, Avda SRL y TJS Group, respectivamente. También aparece en una demanda judicial laboral junto a su madre (Viegas), iniciada en octubre de 2020. Ambos comparten domicilio alternativo sobre la avenida Pedro Goyena, también en Caballito, y figura como trabajador autónomo y monotributista categoría F, que estipula unos ingresos brutos anuales de hasta $38,6 millones, de acuerdo con bases de datos de información fiscal y comercial.

La madre de Feijoo precisó en su declaración que tenía un total de 115 mil dólares ahorrados y declarados, y que pretendía hacer con el departamento una suerte de “pasamanos”, es decir, comprar, vender y obtener un rédito.

El departamento de Adorni en la calle Miró, tras las refacciones

Además de la reforma integral de la cocina y los baños, la obra incluyó un vestidor nuevo para el dormitorio principal, la refacción de los pisos de madera en el interior y en los dos espacios externos (un balcón al frente y un patio en la parte trasera), y una reforma del lavadero.

“⭐️USD 295.000. Departamento 150 m² cubie. 3 dorm. 2 baños 4 ambientes 1 cocheras 1 toilettes Muy Bueno", decía el posteo que publicó el 4 de noviembre de 2024 Rucci Propiedades en las redes sociales.

Tras las declaraciones de las jubiladas, la Justicia ahora busca determinar cuál el monto real de la inversión en las reformas que antecedieron a la compra de Adorni. Para los investigadores ese dato será fundamental para conocer la supuesta ganancia que obtuvieron las dos mujeres que lo vendieron.

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