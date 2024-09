Encendido descargo de Del Caño contra Martín Menem en el inicio de la sesión por el veto a las jubilaciones

Escuchar

La sesión por el veto del presidente Javier Milei a las jubilaciones comenzó encendida. Fue debido a que el diputado de la izquierda, Nicolás del Caño, se quejó no solo por la renuncia del radical Pedro Galimberti sino porque el titular de la Cámara, Martín Menem, no lo dejó expresarse antes de oficializar la salida del representante de Entre Ríos.

Ahora la bancada radical se quedará con un diputado menos, ya que Galimberti -que asumió frente a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande- será reemplazado por Nancy Vallejos, de Pro, más alineada con la Casa Rosada. Esto es porque los dos ingresaron por la boleta de Juntos por el Cambio.

El cambio se da además en un clima de altísima tensión en el radicalismo luego de que un grupo de diputados de ese espacio visitaran ayer la Casa Rosada y decidieran cambiar su voto, en este caso a favor del veto presidencial.

“No hubo labor, eso no se pudo discutir. Como hay un manto de sospechas enorme porque hay una renuncia para asumir un cargo en la represa de Salto Grande, que es un cargo que se va a cobrar en dólares, de un diputado de una fuerza política que renuncia para que asuma otra diputada de otra fuerza, que se presume que su voto va a ser a favor del veto del Presidente contra los jubilados, por un aumento de $15.000... Esto debería tratarse al final de la sesión, altera el resultado de la votación. Como los números están ajustados, esto es una muestra más de todas las sospechas que hay sobre esta sesión, donde diputados radicales se reúnen en la Casa Rosada y cambian el voto, muchos otros que no vienen. Presidente, es un escándalo lo que está pasando”, arremetió Del Caño contra Menem.

Entonces, cuestionó que no lo haya dejado hablar antes para proponer que el recambio de Galimberti por Vallejos se haga al final de la sesión y no al comienzo.

“¿Esto es una bolsa de trabajo? ¿Vienen, te ofrecen un cargo y entonces dejás a otro que vota otra cosa? ¿Cómo es esto?”, se preguntó el izquierdista y siguió contra Milei, Menem y su séquito. “Decían que iban a terminar con la casta y son lo peor de la casta, con los peores métodos de la casta. ¡Para hambrear a los jubilados y no darles $15.000 pesos! ¿Y este señor se va a cobrar en dólares, presidente? Es un escándalo, por eso no me dio la palabra. Es una arbitrariedad, le pido que no lo vuelva a hacer”, le dijo el diputado al titular de la Cámara.

Además, lo acusó de traer “una barra” para insultar a los opositores, en relación con los militantes libertarios que se ubicaron en los palcos. “Me estaban chiflando desde la barra, para defender un veto por $15.000 pesos a los jubilados”, los acusó.

“Es un escándalo lo que hizo Galimberti, un escándalo, y usted lo avala”, cerró contra Menem.

Por su parte, el presidente del cuerpo buscó mantenerse calmo y le respondió: “Como le he manifestado, no podemos dejar en ningún momento sin representación a una provincia [por Entre Ríos] que democráticamente ha elegido a los representantes del pueblo”. En el recinto se escucharon aplausos y chiflidos.

LA NACION