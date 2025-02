Manuel Adorni protagonizó un ida y vuelta con Myriam Bregman y Nicolás del Caño por un tuit contra Milei

En medio del escándalo de $LIBRA, la excandidata presidencial por la izquierda, Myriam Bregman, salió a cruzar al Presidente y tuiteó a raíz del video en el que Santiago Caputo interrumpió una entrevista en la que el mandatario se estaba defendiendo de las acusaciones por la criptomoneda. Luego le respondió el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, y terminó sumándose el diputado Nicolás del Caño.

“Milei ya tiene más jefes que perros”, publicó en primer lugar Bregman en alusión a la asesoría de Caputo. Acto seguido, el vocero le contestó en alusión al número de votantes de la izquierda: “Myriam, 2%. Fin”.

Se les derrumba todo, temen que también se derrumbe la ilusión de los perros. https://t.co/jd2PXIWjyL — Myriam Bregman (@myriambregman) February 19, 2025

En este punto se sumó Del Caño, que le escribió a Adorni, a pesar de que el portavoz no volvió a elevar la discusión con él: “¿Cobrás más de 5 millones de pesos y eso es lo mejor que se te ocurrió? También reaccionó Bregman, que apuntó a modo de ironía: “Se les derrumba todo, temen que también se derrumbe la ilusión de los perros”. Por último, el vocero tuvo la palabra final, la cual fue directamente hacia la excandidata: "Myriam, tu nivel de subnormalidad es astronómico. Fin“.

Cobrás más de 5 millones de pesos y eso es lo mejor que se te ocurrió? https://t.co/BmWIvYIHv9 — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) February 19, 2025

Después, Bregman dio por finalizado el cruce con el funcionario del Gobierno, sin embargo, continuó con sus cuestionamientos hacia Milei. En esta ocasión se refirió a la editorial que Jonatan Viale realizó para explicar la interrupción de Caputo a una entrevista del mandatario y escribió: "Hasta ayer, acusaban a las artistas de ‘depósito’ [por Lali Espósito] o ‘BCRA’ [por María Becerra], pero después del papelón de Viale comienza a salir a la luz que los periodistas cercanos al poder conocen casos de sobornos en el Gobierno. Lo acompañan a la puerta del cementerio pero no todos entran".

Hasta ayer, acusaban a las artistas de "depósito", "BCRA", pero después del papelón de Viale, comienza a salir a la luz que los periodistas cercanos al poder conocen casos de sobornos en el gobierno. Lo acompañan a la puerta del cementerio pero no todos entran... — Myriam Bregman (@myriambregman) February 19, 2025

Entre otros comentarios directos al Presidente, Bregman dijo que el libertario “es controlado por una banda mafiosa” y lo definió como “leoncito desdentado”, en alusión al apodo que le puso durante un debate presidencial el año pasado: “Gatito mimoso”. En este sentido, llamó a la izquierda a reunirse: "El escándalo sigue creciendo y la única forma que no lo paguen los mismos de siempre, es organizarse y luchar. No queda otra que la movilización para que las consecuencias no recaigan sobre el pueblo trabajador que viene padeciendo varias estafas de Milei y su gobierno".

