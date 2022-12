Encuestas: sin Cristina en la boleta, el oficialismo se queda sin su carta principal y perdería más votos

escuchar

Dentro del universo oficialista, Cristina Kirchner es quien concita el apoyo más fiel a la hora de evaluar la intención de voto de los potenciales candidatos. Su núcleo duro de votantes supera con comodidad al que consiguen el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, posibles postulantes en 2023. Al comunicar –tras conocerse su condena a seis años de prisión- que no competirá, el Frente de Todos sufriría una merma en su caudal de votos, ya que perdería parte del apoyo del votante cristinista, según se deriva de una encuesta de la consultora D’Alessio IROL/Berensztein, que evaluó el nuevo escenario político.

Si se toman en cuenta los estudios de distintas consultoras previos al 6 de diciembre , cuando se conoció el fallo en el juicio por el caso Vialidad y la renuncia de la vicepresidenta a las candidaturas, se observa que era la postulante predilecta de los votantes del Frente de Todos. Lideraba las preferencias de los simpatizantes oficialistas, por ejemplo, en las últimas encuestas de Opinaia; Zuban, Córdoba y Asociados, y Opina Argentina , solo por consignar algunas usinas de datos.

Según Opinaia, que le otorgó en su último sondeo un 24% de intención de voto al Frente de Todos, Cristina Kirchner concitaba 13% de ese caudal. Dentro del mismo universo de votantes oficialistas, la seguían Massa y Fernández, con 4% cada uno; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con 2%, y Máximo Kirchner, con 1%.

Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa Alfredo Sábat

La encuesta más reciente de Zuban, Córdoba y Asociados le daba a la expresidenta un 29,3% de “voto seguro” , mientras que Massa llegaba al 14,4% y el Presidente, al 5,9% en esa misma categoría. Ambos, si bien no lograban una fidelidad de votantes como la de Cristina, tenían en la encuesta mejores porcentajes que ella en la categoría “voto probable”.

Un tercio del electorado

En un estudio realizado entre el 8 y el 10 de noviembre, la consultora Opina Argentina ubicó al Frente de Todos con un 30% de intención de voto , por detrás de Juntos por el Cambio. La performance oficialista, en este caso, se dividió entre el 19% de Cristina Kirchner, el 6% de Alberto Fernández y el 5% de Sergio Massa.

Ante la renuncia de la vicepresidenta a postularse en 2023, la consultora D’Alessio IROL/Berensztein realizó un estudio entre 600 casos, mayores de 18 años, de todo el país, y preguntó: “¿Cambiaría lo que tiene pensado votar si Cristina Kirchner no se presenta como candidata?”. El 10% respondió “sí, porque solo votaba al Frente de Todos por ella”. Al relevar esa inquietud entre quienes votaron al oficialismo en 2021, el 26% escogió la misma opción.

Sin diferenciar por orientación del voto, el 19% contestó que no cambiará porque apoya al Frente de Todos “aunque no esté Cristina”; un 60% dijo que tampoco cambiará su sufragio, pero “porque no la pensaba votar” ; un 9% contestó que le resultaba “indiferente”, y un 2% no respondió. En el universo de los votantes oficialistas, el 51% dijo que mantendrá el voto al Frente de Todos aunque no se postule la vicepresidenta, y un 15% contestó que no cambiará de voto “porque no la pensaba votar”.

Cristina Fernández de Kirchner Alfredo Sábat

En otras respuestas que dieron los encuestados en el estudio de D’Alessio IROL/Berensztein se mostró poca esperanza en que surjan nuevas figuras dentro del oficialismo y se consideró que el peronismo seguirá siendo competitivo. Un 40% consideró “poco probable” la aparición de nuevos referentes . En el grupo de los votantes oficialistas, hubo casi un empate entre las respuestas “sí, probablemente” (37%) y “poco probable” (36%).

Al preguntar por la competitividad del peronismo sin Cristina como candidata, tanto a nivel general como entre los simpatizantes del Frente de Todos ganó la opción “igual [de competitivo]”, con 52% y 45%, respectivamente.

Otra encuestadora que mostró datos sobre este nuevo escenario fue Raúl Aragón y Asociados. En ese estudio, realizado entre el 8 y el 10 de diciembre y que abarcó 1300 casos efectivos mayores de 16 años, un 41,3% consideró que Cristina cumplirá su palabra y no será candidata; un 33,6% opinó lo contrario. Si terminara compitiendo en las urnas, un 48,1% dijo que “no la votaría” y un 28,1%, que sí lo haría.

LA NACION