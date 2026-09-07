La nueva Cámara Federal dictó otro fallo favorable al Gobierno: confirmó el cierre de una causa contra el ministro Caputo

La Cámara Federal, con los votos de los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmó el cierre de la causa que investigaba al ministro de Economía, Luis Caputo, por supuestas negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público cuando era secretario de Finanzas de Mauricio Macri.

Es otro fallo favorable al Gobierno de la Sala I de la Cámara Federal: después de su cambio de composición, el jueves pasado, ratificó al día siguiente la exclusión de los querellantes del caso $LIBRA y confirmó el cierre del expediente que investigaba al expresidente Macri y a los actuales ministros Caputo y Federico Sturzenegger por el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Cambiemos.

En cuanto al fallo de hoy, la Cámara respaldó la decisión del juez federal Julián Ercolini de sobreseer a Caputo sin citarlo como acusado. La fiscalía había pedido en tres oportunidades la indagatoria del funcionario.

Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens Télam

El fiscal de la causa es Carlos Rívolo. Según él, hay pruebas suficientes para que Caputo dé explicaciones por haber omitido declarar sociedades offshore que tuvo durante su actuación en el gobierno de Macri, por haberle facturado “servicios profesionales” a una de ellas mientras integraba el gobierno y porque esa firma, bajo su asesoramiento, compró bonos del Tesoro Nacional emitidos en abril de 2016 (y en cuya licitación Caputo participó directamente como secretario de Finanzas).

El fallo que ratificó el cierre de este expediente lo firmaron los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi -que juró el jueves pasado como juez titular de la Cámara Federal, elegido por Javier Milei-. El tercer miembro de la Sala es Pablo Yadarola, también nombrado la semana pasada, pero que tan pronto asumió se tomó licencia.

Este fallo y los dos del viernes se emitieron en una ventana en la que Yadarola no participa todavía de las decisiones de la Cámara y en la que Leopoldo Bruglia ya no integra el tribunal porque la llegada de Yadarola lo desplazó. Si Yadarola no se hubiera tomado licencia, estas decisiones se hubieran demorado porque él no conocía los casos ni participó de las audiencias en las que se trataron.

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