Enrique Llamas de Madariaga: "La bala de plata la tiene Cristina Kirchner"

Enrique Llamas de Madariaga: "La bala de plata la tiene Cristina" 01:09

"Todo lo que diga Alberto Fernández yo lo tomo con pinzas, que me lo demuestre" dijo la periodista Denise Pessana en una entrevista exclusiva con Pablo Sirvén que se emite el domingo 23 de febrero a las 21 por LN+ . "Con los hechos", agregó su pareja, Enrique Llamas de Madariaga, que está a su lado en la entrevista. Llamas de Madariaga, también periodista que cubre política hace muchísimos años, remató: "Fernández tiene una bala de plata atrás; la bala de plata la tiene Cristina Kirchner".

Enrique Llamas de Madariaga: "Cuesta mucho que te reconozcan la independencia" 01:43

Llamas de Madariaga también contó cómo ve al periodismo hoy. "Está muy sectorizado, cuesta mucho que te reconozcan independencia. Si tocás alguna espina, te tildan o de gorila, o de zurdo, te etiquetan y te catalogan", explicó. Pessana aportó que en su opinión está todo muy segmentado. "Uno busca lo que siente que lo identifica más", reflexionó, y su pareja agregó: "La gente busca lo que quiere escuchar".

Denise Pessana: "Al principio nos llevábamos muy mal" 01:33

Sobre su relación (con más de 40 años de diferencia, que empezó en el trabajo), Pessana dijo: "Al principio nos llevábamos muy mal. Enrique era un compañero que venía con mucha ímpetu, y yo quedaba un poco relegada, él me corregía". Pessana dijo que, al principio, no se sentía cómoda trabajando con él porque sentía que no se podía equivocar. "Me molestaba mucho que me diga 'nena'. Me llamo Denisse", contó, ahora entre risas.

Denise Pessana: "Mi papá tiene un par de años menos que Llamas" 01:38

Pessana continuó diciendo que su padre tiene apenas un par de años menos que Llamas de Madariaga. "Mi pensamiento era que no podía estar con una persona que tiene la edad de mi padre, que esto no iba a funcionar, pero después seguíamos trabajando juntos y yo no aguantaba más, y lo llamaba y le decía que lo extrañaba". Así estuvieron un tiempo, "que sí, que no", y un día su madre le dijo: "Si esto te hace feliz, ¿qué te importa cuánto va a durar la relación?"