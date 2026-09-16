Enriquecimiento ilícito: Roberto Baratta fue indagado en Comodoro Py y aseguró que solo tiene una propiedad

El exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, mano derecha del exministro Julio De Vido, fue indagado este miércoles en los tribunales de Comodoro Py en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito por la compra de departamentos, cocheras y una casa en el country Mapuche, en Pilar.

El exfuncionario se defendió replicando argumentos presentes ya en la causa, explicaron fuentes judiciales, y al salir aseguró ante la prensa que solo tiene un inmueble a su nombre.

Baratta al declarar en los Cuadernos de las Coimas, su otro frente judicial Captura

Baratta, que fue subsecretario del Ministerio de Planificación, llegó temprano a los tribunales, se encontró con su abogado defensor a las 9, y a las 10 en punto ingresó al Juzgado Federal N° 12.

Al salir dos horas más tarde, su defensa relató que el exfuncionario -que había planteado sin éxito la nulidad de la indagatoria y recusado al juez Julián Ercolini- buscó dejar asentado que no convalidaba la indagatoria.

Pese a ello, Baratta ensayó un descargo oral e insistió con las explicaciones que ya había volcado en la causa sobre la incorporación de esas propiedades a su patrimonio.

Dijo, entre otras cosas, que el lote en el country Mapuche fue comprado por sus padres como parte de un proyecto familiar de veraneo y que la construcción de la casa corrió por cuenta de su hermana, ya fallecida, quien, según sostuvo su abogado Rodolfo Iglesias, tenía un patrimonio “considerable”.

Como complemento a su defensa, ayer había presentado además un descargo escrito, dijeron fuentes de los tribunales.

Baratta fue citado a indagatoria por Ercolini, que busca determinar si se enriqueció de manera ilícita durante su paso como funcionario en el kirchnerismo, entre 2003 y 2015, y si ocultó parte de sus bienes a través de familiares.

La indagatoria se produjo después de que la Justicia convalidara el peritaje contable realizado sobre su patrimonio y de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un planteo de la defensa para cerrar la investigación por prescripción.

Ahora, el juez Ercolini quedó en condiciones de resolver su situación procesal.

Los Cuadernos

Baratta también está siendo juzgado en el juicio de los cuadernos de las coimas, como un engranaje clave del presunto esquema de recaudación de coimas en la obra pública.

Su defensa es una de las más activas del proceso. Ayer pidió al Tribunal Oral Federal 7 que habilite un careo con Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, los dos directivos de Techint que estuvieron imputados, quedaron fuera del juicio y finalmente declararon como testigos.

Baratta retomó su pedido para cruzar versiones con los directivos de Techint hoy al salir de su indagatoria en un intercambio con los medios. También pidió que el presidente de la empresa, Paolo Rocca, declare en el juicio.

El tribunal deberá resolver ahora si habilita el careo solicitado por Baratta. La fiscal Fabiana León no se opuso, aunque consideró conveniente realizarlo hacia el final del debate para que el juicio no pierda fluidez.

Baratta es investigado en otras causas por presunta corrupción y fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua en la causa GNL, en septiembre del año pasado.