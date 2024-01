escuchar

Distintas e ntidades periodísticas manifestaron este martes su rechazo a la actitud del presidente Javier Milei , quien este mediodía desmintió en duros términos la información que la periodista Silvia Mercado dio a conocer ayer por la noche en la pantalla de LN+ sobre los perros del mandatario. El Presidente, además, en el pico de un intercambio que tuvo más de un capítulo, la trató de “mentirosa serial”.

Fue así que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), y la Academia Nacional de Periodistas, todas entidades que nuclean a profesionales de la comunicación, salieron al cruce. En ese orden y a través de sus redes sociales, los organismos lamentaron la actitud del Presidente y le marcaron la cancha con sendos mensajes en sus redes sociales. ADEPA, la primera en objetar la actitud del máximo mandatario, manifestó su “sorpresa” por la forma, y remarcó que para desmentir información no es necesario recurrir al “agravio personal”.

“ADEPA lamenta y manifiesta su sorpresa por la forma en que se pretende desmentir la información dada a conocer por la periodista Silvia Mercado en el canal LN+ referida a un asunto de la mudanza a Olivos del presidente de la Nación, Javier Milei”, sostiene el mensaje, que continúa: “Máxime cuando quienes hoy están en el gobierno han descalificado el accionar de gobiernos precedentes, por el atropello a las instituciones, al periodismo y a los ciudadanos en general. Si un funcionario busca desmentir o confrontar una información puede hacerlo con datos y sin descalificaciones personales”.

Casi al unísono y en una línea similar a la de ADEPA, Fopea, que hace apenas cuatro días cuestionó al vocero presidencial Manuel Adorni por un video en el que “ridiculizaba” a un periodista, manifestó también su “preocupación” y subrayó que el “tono” que utilizó Milei para desmentir la información de Mercado, “excede el derecho a opinar de cualquier ciudadano”.

“El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifiesta su preocupación por los agravios del presidente Javier Milei contra la periodista”, comienza el comunicado. “Los periodistas no son infalibles y ha demostrado con anterioridad que no ejerce ninguna defensa corporativa. Sin embargo, el tono de las palabras del Presidente excede claramente el derecho a opinar de cualquier ciudadano y sus eventuales consecuencias adquieren un peso diferente por provenir de quien ejerce el poder del Estado ”, dice el mensaje que Fopea subió a su cuenta de X (ex Twitter).

Por su parte, la Academia Nacional de Periodismo difundió un breve comunicado en el que manifiesta su preocupación por las palabras que usó el Presidente. En el texto, la entidad sostiene que existe para todos los ciudadanos la posibilidad de aclarar o desmentir una información periodística, pero que “existe también el deber de todos los protagonistas de la vida pública de cuidar las formas y de preservar el trato respetuoso entre las personas. Ese deber se impone con más fuerza cuando quien debe cumplir con él es el Presidente de la Nación”.

Todos los perros del Presidente

Los mensajes de desaprobación de las tres entidades periodísticas fueron en respuesta al ataque que el presidente Milei realizó contra la periodista Silvia Mercado, luego de que hablara sobre la situación de los perros del presidente. “Tengo la confirmación de voceros oficiales de que los mastines ya están en Olivos”, sostuvo Mercado, en referencia a las mascotas de Milei. “Es información oficial”, subrayó, en diálogo con Laura di Marco, en la pantalla de LN+.

La información, que toca un tema de máxima sensibilidad para el primer mandatario, motivó una dura respuesta por parte de Milei, quien, en el primer cruce, acusó a la periodista de “operar mentiras”. “Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos”, escribió Milei ayer a la noche en su cuenta de X.

El intercambio tuvo un segundo capítulo este mediodía, luego de que, en su habitual conferencia de prensa, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, retomara el asunto indirectamente aludiendo a su propio rol. “El único vocero oficial del Presidente soy yo, y lo que no sale de mi boca es mentira”, marcó, en clara referencia a la fuente aludida por Mercado luego de difundir la información referida a la llegada de los cuatro mastines ingleses a la quinta presidencial de Olivos. Atizando aún más la controversia, el vocero afirmó, incluso, que la periodista había puesto en riesgo su “continuidad” al frente del cargo.

Mercado intentó relativizar el asunto, pero, sin volver sobre sus pasos, ratificó la información que había brindado ayer por la noche sobre los mastines. Algo que, una vez más, enojó al Presidente y motivó una nueva reacción en sus redes sociales. “No voy a discutir con Adorni, a quien respeto”, sostuvo Mercado en primera instancia. “Ni diré la fuente que a mí y otros colegas que están aquí conmigo en la conferencia de prensa la información que di. El tema no vale la pena. Y no quiero que nadie quede sin trabajo”, remarcó.

No obstante, el Presidente, subiendo el tono del intercambio, retrucó: “Aquí la mentirosa de ‘la periodista’ se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del único vocero presidencial. Así de ‘serios’ son algunos de estos mentirosos seriales”.

El episodio entre la periodista y el primer mandatario tuvo un foco colateral de tensión en las redes sociales. Fue el cruce que protagonizaron Adorni y la periodista Graciela Cerruti, quien fuera portavoz del expresidente Alberto Fernández. “Se puso en riesgo mi trabajo es un montón”, deslizó con ironía la exfuncionaria. La respuesta de Adorni no tardó en llegar. “Tal vez ocurre que tu trabajo nunca estuvo en riesgo”, le dijo él.

“Si tu trabajo está en riesgo porque una periodista publica una información, la única solución que se me ocurre es que los periodistas no publiquen información. A mí nunca me pidieron que lograra eso, es cierto”, machacó, una vez más, la periodista. Con todo, el intercambio no pasó a mayores.

