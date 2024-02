escuchar

Después de que el Gobierno anunciara este jueves que avanzará en el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), referentes de todo el arco político se refirieron al anticipo del vocero presidencial, Manuel Adorni. Las reacciones se dividieron entre quienes celebraron la medida, como la canciller Diana Mondino y el legislador libertario Ramiro Marra, y quienes cuestionaron con rechazo la iniciativa.

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, calificó como “brillante” la decisión. “Brillante decisión de cerrar el Inadi, baja el gasto y aumenta la libertad de expresión”, dijo en su perfil de X.

“Celebro la decisión del presidente Javier Milei de cerrar el Inadi. Literalmente un organismo manejado por el kirchnerismo para perseguir a quien pensara distinto. En lo personal, me armaron una denuncia por decir en TV que los piqueteros eran delincuentes y deberían ir presos”, escribió Marra, por su parte, en su perfil de X.

Celebro la decisión del presidente @jmilei de cerrar el INADI. Literalmente un organismo manejado por el Kirchnerismo para perseguir a quien pensara distinto.



Y agregó: “Ya estoy acostumbrado, el kirchnerismo me cerró empresas, me persiguió por mi trabajo como broker, por pensar distinto políticamente, por pedir justicia, etc. Hoy tenemos un presidente que no teme hacer lo necesario por asegurar el futuro y la libertad de los argentinos”.

El parlamentario de Pro Fernando Iglesias se sumó a la línea de Marra y Mondino. “Chau, @inadi Nunca olvidaré tu fallo condenatorio, el de Victoria Donda, por haber hecho una ironía con “la palanca que movía la economía y ponía de pie al país” respecto a una señora que en sus propias redes se autodefine puta y petera. Un antro de persecuciones políticas. Adiós”, escribió.

En las antípodas, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, rechazó la decisión de la administración mileísta. “El gobierno de Milei -que va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática- cierra el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), creado por la ley 24.515 en 1995. Repudio absoluto a esta decisión”, señaló.

El gobierno de Milei -que va camino a ser el más discriminador, xenófobo y racista de la historia democrática- cierra el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), creado por la ley 24.515 en 1995.



La diputada nacional de Pro Sabrina Ajmechet apuntó contra la institución por llevar una “agenda política con visión militante” y se manifestó a favor del cierre que impulsa el Gobierno. “El @inadi no hizo que haya menos discriminación en la Argentina. Siempre llevó una agenda política con visión militante que los hizo quedarse callados y de brazos cruzados cuando las víctimas de discriminación no eran personas o grupos ligados a su agenda”.

Tras ello, agregó: “Hay que trabajar para que haya menos discriminación y que nuestro país sea cada vez más inclusivo y plural. El Inadi no lo hizo así que bien cerrado”.

El @inadi no hizo que haya menos discriminación en la Argentina.



Siempre llevó una agenda política con visión militante que los hizo quedarse callados y de brazos cruzados cuando las víctimas de discriminación no eran personas o grupos ligados a su agenda.



Otro de los que se expresó en contra del cierre del organismo fue el diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro, que compartió un irónico mensaje. “Eliminar burocracia? Perfecto. Reducir cargos políticos? Ok. No designar gente q no sabe del tema? Obviamente. Pero cerrar el Inadi está mal. ¿Le preguntaron a la DAIA qué opina? Pregúntele a la comunidad Judía si la discriminación no es un flagelo en nuestro país”.

Eliminar burocracia? Perfecto.

Reducir cargos políticos? Ok.

No designar gente q no sabe del tema? Obviamente.

Pero cerrar el INADI está mal.

Le preguntaron a la @DAIAArgentina que opina?

Mónica Macha, diputada nacional de Unión por la Patria, también rechazó el anuncio del Gobierno. “¿Sabías que el Inadi se creó en respuesta a los atentados de la AMIA y la embajada de Israel? El Inadi trabaja para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsa políticas públicas federales y transversales para lograr una sociedad diversa e igualitaria”.

Y sumó: “Entre no combatir la discriminación y avalarla hay un sólo paso: el desfinanciamiento de las instituciones del Estado que bregan por una sociedad más equitativa y justa”.

¿Sabías que el INADI se creó en respuesta a los atentados de la AMIA y la embajada de Israel?



Carolina Píparo, antes aliada del gobierno libertario pero que ahora es tildada de “traidora” luego del traspié parlamentario de la ley ómnibus, festejó la eliminación del Inadi. “Es el símbolo de un Estado que usó causas nobles para hacer militancia partidaria y nombrar aliados que se llamaron a silencio o se escandalizaron según conveniencia. Cerrarlo no es ir contra las causas sino contra su prostitución política”.

El INADI es el símbolo de un Estado que usó causas nobles para hacer militancia partidaria y nombrar aliados que se llamaron a silencio o se escandalizaron según conveniencia.

El anuncio

“No sirve para nada”, consideró hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada al anunciar la medida de la administración libertaria.

“Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante. Empezamos a avanzar con el primero de ellos, que va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo”, marcó el portavoz en su exposición frente a la prensa. “Tiene alrededor de 400 empleados, oficinas a lo largo y ancho del país. Estos institutos además suelen estar conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad”, añadió.

