escuchar

El anuncio del Gobierno de avanzar en el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), creado por ley 24.515 en 1995 por el presidente Carlos Menem (reivindicado por el presidente Javier Milei en varias ocasiones), no dejó indiferentes a escritores e intelectuales en la red social X. “No sirve para nada”, sostuvo ayer el vocero presidencial Manuel Adorni, en su conferencia de prensa en Casa Rosada al anunciar la medida.

Las funciones que desempeñaba el Inadi -cuyo cierre estaba previsto en la “ley ómnibus”- pasarían a ser ejecutadas por funcionarios del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, según un comunicado de ese organismo difundido ayer; también se aclaró que, como el Inadi había sido creado por ley, su “supresión” se haría “de acuerdo a la legislación vigente”. La actual interventora del Inadi es María de los Ángeles Quiroga.

Hubo posturas a favor y en contra del cierre del Inadi. “El gran argumento libertario -y liberal- para justificar el cierre del INADI es que ‘funcionaba mal’. ¿Con ese criterio no deberían empezar por cerrar el Ministerio de Economía? (La idea de que no son capaces de arreglar las cosas sino que deben eliminarlas. Eugenesia política)”, reflexionó el escritor y periodista Martín Caparrós.

La escritora Claudia Piñeiro, al republicar un mensaje del diputado Esteban Paulón, opinó: “Nadie, ni siquiera un gobierno como este, debería afirmar que hará algo que la ley prohíbe. El Inadi está creado por ley, si lo quieren cerrar tendrán que pasar por el congreso. ¿Un gobierno compadrito?”.

La escritora y actriz Camila Sosa Villada sostuvo: “Ahora, maricas, travas, tortas de mi país, si la vamos a pasar mal, la vamos a pasar mal todos. Si te dicen puto de mierda vos no te largues a llorar y redoblá el insulto por favor te lo pido. Peleá como una trava de los 90″.

“Muy grave el cierre del Inadi, sobre todo xq este gobierno desató la violencia, la descalificación, la xenofobia y el odio desde las comunicaciones oficiales. Ningún resguardo para los grupos minorizados, históricamente reprimidos. No es una cuestión de plata, es ideología pura”, remarcó la periodista y escritora Marta Dillon. “El propio Milei admite que su principal batalla es ‘moral’ y ‘cultural’ así que me permito dudar con su aval que el cierre del INADI se trate solamente de reducir gastos”, evaluó el filósofo y escritor Luis Diego Fernández.

El escritor y periodista Walter Lezcano señaló: “Argentina, un país racista, xenófobo, homofóbico, transfóbico y asesino, cierra el INADI sin haber comprendido ni aceptado jamás su problema de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia. un día normal en el planeta. suerte para nosotros”.

“INADI? Hacia donde vamos no necesitamos INADI”, posteó el escritor Sergio Olguín. El escritor y periodista Osvaldo Bazán ironizó: “Ay, ahora los kirchneristas me van a empezar a decir ‘gordo puto’... bueno, antes también”. “Creo que estamos todos de acuerdo en que la persona que más hizo para que cierren el INADI es Victoria Donda, ¿no?”, estimó el periodista Gustavo Noriega.

Por su parte, el escritor y periodista Marcelo Gioffré consideró “contraproducentes” las iniciativas del Inadi. “Lo que verdaderamente ayudó a terminar con la discriminación fueron los pioneros, como Rosa Parks en los 50, como stonewall en los 60, como el FLH de Sebreli y Puig en los 70, y la conciencia social que se generó. El Inadi y el lenguaje inclusivo fueron contraproducentes”. Su colega, el escritor y periodista Ceferino Reato aprobó la medida del Gobierno. “Chau INADI. Una decisión para aplaudir. Los K hundieron este organismo al llenarlo de militantes y usarlo para patrullar ideas”.

Dross, el escritor y youtuber venezolano residente en el país (repudiado por la comunidad LGBT en varias ocasiones), apoyó el cierre. “Como venezolano viviendo en la Argentina desde 2007, pagando impuestos religiosamente: me alegra que cierren este antro de mierda del INADI, que solo sirvió para perseguir disidentes (y prohibir Dragon Ball... xD). ¡Bien ahí, Milei!”. Su mensaje fue republicado por el escritor Agustín Laje, uno de los intelectuales del “mileísmo”, que festejó en X el anuncio: “Qué hermosa noticia: la neoinquisición de INADI se acabó. Los parásitos que vivían de vigilar y silenciar a los demás, ahora tendrán que buscarse un trabajo honesto. VLLC”. Laje había sido denunciado ante el Inadi en 2018 por “discurso de odio”.

No sin ambigüedad, el abogado y escritor Tomás Rebord celebró la noticia del cierre, aunque tras el comunicado del Ministerio de Justicia, donde se aclaraba que este organismo llevaría a cabo las funciones del Inadi, echó pestes contra el Gobierno.

“Me importa nada el INADI. Me importa el DENGUE Donde esta la vacunación gratuita y los repelentes baratos o gratis? Me importa nada que solo hablen los kuka en la provincia de Buenos Aires DONDE ESTAN Las ACCIONES? que se creen que son estás enfermedades transmitidas x mosquitos?”, se preguntó en X la filósofa y escritora Leonor Silvestri. Para algunos usuarios de redes sociales, el anuncio del cierre del Instituto contra la Discriminación es una maniobra distractiva para desviar la atención del ajuste sobre trabajadores y jubilados.

El cierre del Inadi había sido una de las “promesas de campaña” de La Libertad Avanza, como recordó el mismo presidente Milei en su cuenta de X @JMilei al repostear un “meme de zócalos televisivos” que muestra la frase “Hay que eliminar el Inadi”, dicha en 2023 por el entonces diputado libertario, y la del vocero Adorni, ayer, al anunciar el desmantelamiento del organismo. El Presidente también publicó una imagen creada por inteligencia artificial de un colmilludo león que, con banda y bastón presidencial, derrumba una pared donde se lee “INADI”.