En el marco del plan del presidente Javier Milei de reducir el Estado y continuar con el ajuste fiscal, el Gobierno anunció este jueves que avanzará en el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). “No sirve para nada”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada al anunciar la medida de la administración libertaria.

“Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante. Empezamos a avanzar con el primero de ellos. El primero va a ser el Inadi. Estamos empezando con su cierre definitivo”, marcó el portavoz en su exposición frente a la prensa. “Tiene alrededor de 400 empleados, oficinas a lo largo y ancho del país. Estos institutos además suelen estar conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad”, añadió.

En ese sentido, si bien advirtió sobre los tiempos burocráticos para la ejecución de estas medidas, reiteró el plan de eliminar organismos que “no generen un beneficio para los argentinos”.

“Por desgracia los tiempos no son tan veloces como uno quisiera, pero no vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se pagan favores políticos y donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada a un país empobrecido”, afirmó Adorni.

