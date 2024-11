Envían a juicio por violencia de género a un ministro del gobierno de Córdoba, que se considera “inocente”

CÓRDOBA.- A un año y medio de ser denunciado por una expareja por violencia de género, Martín Gill, ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba en uso de licencia desde setiembre, irá a juicio. La jueza de Control de Villa María, María Soledad Dottori, confirmó la elevación del expediente luego de rechazar un planteo interpuesto por la defensa, que cuestionó la actuación de la fiscal del caso Juliana Companys.

Gill fue secretario de Políticas Universitarias con Cristina Kirchner; de Obras Públicas con Alberto Fernández; intendente de Villa María y renunció como diputado nacional electo para seguir en el Gobierno nacional anterior En la gestión de Martín Llaryora en Córdoba asumió como ministro. En la causa por violencia de género está acusado de lesiones leves calificadas en perjuicio de Lourdes Astudillo, quien lo denunció el 19 de marzo de 2023.

Según declaró la mujer, conoció a Gill en febrero de 2022 e inició una relación después de algunas semanas. Casi medio año después hubo un “quiebre” cuando le contó que estaba embarazada. “Cuando le pasé las fotos de los dos test que me hice, él no lo podía creer. Recuerdo un domingo que lloró mucho, la idea del embarazo le hacía mal y me decía que se iba a arruinar su vida” , contó.

Astudillo añadió: “Un día le pregunté si quería que abortara y me dijo ‘si te parece, sí’. Son palabras que nunca voy a olvidar. Le respondí que quería seguir el embarazo yo sola, que no sería la única mujer en tenerlo así. Pero insistía en que no se podía porque él era conocido”.

En un viaje a Traslasierra, siempre según ella, Gill le habría insistido para que abortara. “Me volvió a decir que no podía tener el bebé. Insistió y tomé la pastilla. A la madrugada tuve dolores muy fuertes, como si estuviera pariendo. Cuando fui al baño, largué todo. Era mucha sangre. Le pedí que me llevara a la guardia por la hemorragia. Y me dijo: ‘No, cómo te voy a llevar si abortaste’ ”.

Cristina Kirchner junto a Martín Gill, cuando era rector de la Universidad de Villa María Diego Lima

La elevación a juicio de la causa la pidió en marzo pasado la fiscal Companys, pero la defensa de Gill exigió por escrito la nulidad. Este viernes ese reclamo fue rechazado.

“Encuentro que las pruebas reunidas en el curso de esta instrucción tienen aptitud lógica y valor convictivo suficiente para arribar al estado intelectual de probabilidad que se exige en esta instancia para sustentar la acusación del imputado Martin Rodrigo Gill en juicio oral, habiéndose asegurado las garantías del debido proceso y defensa en juicio durante la investigación penal preparatoria”, señaló la jueza en su resolución.

Aunque la oposición cuestionó que siguiera en el cargo y hasta hubo un pedido de juicio político, el oficialismo cordobés lo mantuvo como ministro. En setiembre, él pidió licencia; subrayó que siempre estuvo “a disposición de la Justicia”, que se presentó “voluntariamente, declaré, amplié mi declaración y aporté numerosos elementos porque soy inocente”. Agregó: “Confío en que la resolución será favorable y volveré al Ministerio cuando el tema esté resuelto”.

Los hechos denunciados por la expareja son dos, uno del 3 de diciembre de 2022, cuando Astudillo señala que él la “zamarreó” dejándole un hematoma en el brazo derecho comprobado por un médico, cuyo nombre figura en el expediente. Y otro el 28 de enero del 2023, cuando sufrió un hematoma en los brazos, en el abdomen y en una mano.

