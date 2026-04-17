Estalla la guerra digital en LLA: duro cruce entre el “Gordo Dan” y Lemoine tras la denuncia de Pareja contra tuiteros

La decisión de la Justicia de citar a indagatoria a once tuiteros por supuestas amenazas contra Sebastián Pareja, ladero de Karina Milei, dinamitó la interna en el seno de La Libertad Avanza (LLA), el partido del oficialismo nacional.

El propagandista Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, uno de los referentes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, salió a cruzar a la diputada nacional Lilia Lemoine, flamante titular de la comisión de Juicio Político, por haber sugerido que los militantes que no respaldan a Pareja, uno de los dirigentes de confianza de Karina Milei, deben “dejar de seguir” al Presidente.

“Gordo Dan”, uno de los tuiteros que se referencian en Santiago Caputo, el asesor presidencial, le dijo a Lemoine que ella no tenía “potestad para echar a nadie” de LLA. Fue después de que la legisladora y excosplayer le dijera un usuario de la red social “X” (@Witchreinaa, identificada con el espacio de Caputo) que dejara de seguir a Milei. En las últimas horas, esa tuitera había criticado a Lemoine por haber “bancado” a Pareja.

No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenes la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es… — DAN (@GordoDan_) April 17, 2026

Después de que Parisini rechazara la respuesta de la diputada de LLA a la militante libertaria, Lemoine recogió el guante y replicó el mensaje del integrante de Las Fuerzas del Cielo. “Bancaste a [Victoria] Villarruel y a [Marcela] Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, lanzó.

De inmediato, Parisini buscó defenderse. “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó”, escribió.

Y agregó: “Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”.

Dan... vos tampoco.



Y entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como Mengolini?



O si? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas 🤔 — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) April 17, 2026

Lemoine, por su parte, le enrostró que “comparta espacio” con el abogado e influencer Tomás Rebord. Es que el empresario Augusto Marini es dueño de los canales de streaming Carajo -donde se emite La Misa, el ciclo ultraoficialista que conduce Parisini- y Blender, que apunta al nicho kirchnerista o progresista del universo digital.

“Dan... vos tampoco. Y entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como Mengolini? O si? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas”, remató.

Pero “Dan” no se quedó callado. “Lilia, para tratar de boludo a alguien mínimamente te pido no tener tan solo dos puntos más de IQ que Fijap [por el youtuber libertario Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, cercano a Karina Milei]. Te mando un abrazo”, afirmó.

Horas antes, Parisini había renovado su ofensiva contra Pareja, armador bonaerense de LLA y hombre de confianza de la hermana del Presidente.

Lilia, para tratar de boludo a alguien mínimamente te pido no tener tan solo 2 puntos más de IQ que fijap. Te mando un abrazo. — DAN (@GordoDan_) April 17, 2026

“Gordo Dan” criticó al diputado después de que la justicia porteña citara a indagatoria a un grupo de tuiteros libertarios en el marco de una causa en la que se investigan presuntas amenazas e instigación a cometer delitos. El expediente se abrió en septiembre pasado a raíz de una denuncia presentada por Pareja, titular de LLA en Buenos Aires.

Fuentes ligadas a la investigación indicaron a LA NACION que a los tuiteros se los acusa de tres delitos tipificados en el Código Penal: amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones. Cerca de Pareja afirman que presentó la denuncia en diciembre pasado cuando tuiteros difundieron a través de la red social su número de teléfono celular. “No se denunció a nadie por opinar distinto; el tema lo siguió la Justicia”, aseguran allegados al extitular del Fondo Fiduciario de Integración Sociourbana (FISU).

Lemoine defendió esa posición en su cuenta de la red social “X”.

Antenoche, Parisini se hizo eco de las novedades en la causa judicial y salió a defender a los tuiteros que dieron “la batalla cultural” por Milei. Dijo que Pareja, ladero de la hermana del Presidente, estaba mal asesorado y asemejó su reacción con la actitud que adoptó durante la campaña de 2023 Malena Galmarini, extitular de Aysa y esposa de Sergio Massa. En ese momento, Galmarini recurrió a la Justicia para denunciar al consultor Fernando Cerimedo, al diputado Agustín Romo y “Gordo Dan”, entre otros.

El influencer libertario dijo que era “poco inteligente esta estrategia de salir a denunciar tuiteros”. “Yo incluso le llegué a pedir la renuncia a Pareja. No pasó. Lo mantuvieron. Serán las decisiones de las autoridades del partido, perfecto. Pero en estos casos siempre me voy a poner del lado de los pibes que pusieron la cara en sus casas y dieron la batalla de pantallas”, puntualizó uno de los principales colaboradores de Caputo.