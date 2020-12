Leila Lloyd Jones, legisladora provincial de Chubut Fuente: LA NACION

Ana Tronfi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de diciembre de 2020 • 12:22

RAWSON - En un escándalo sin precedentes en la Legislatura de Chubut, una diputada provincial acusó a sus pares a través de un audio que se viralizó en WhatsApp de recibir "10 millones de pesos" para la aprobación de la ley de zonificación minera que se debate en esta provincia.

Leila Lloyd Jones, legisladora por el Interbloque, afronta el repudio de la totalidad de sus pares -tanto integrantes de su propio sector como opositores y oficialistas al gobernador Mariano Arcioni-, y una investigación abierta por parte del procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena.

En el audio, se escucha a la diputada cuestionar la presencia de grupos promineros en la cuadra en la que se encuentra su vivienda particular. "Ya les dije a quienes me piden que les consiga laburo. Vayan a pedirle a los diputados que votan a favor de la minería, a ellos les pagaron 10 millones de pesos y les dan unos contratos para sus militantes ", aseguró Lloyd Jones en el audio supuestamente enviado a otro diputado dentro de un grupo de Whatsapp que integran también otros legisladores. "A ellos les pagaron las mineras", sostiene. Pero el audio provocó el rechazo de todo el arco de diputados de la Legislatura, incluidos los de su propio bloque.

En Chubut se debate una ley de zonificación que habilitaría la minería en dos departamentos de la Meseta de Chubut, en donde sí existe licencia social para el desarrollo de este proyecto. El domingo, en los actos oficiales por el Día del Petróleo en Comodoro Rivadavia, Arcioni volvió a defender el proyecto oficial asegurando que "no habrá minería en la cordillera" -en donde se encuentran los principales grupos opositores a esta actividad productiva-, se hará explotación sin cianuro y "no se tocará el rio Chubut".

El debate en torno del proyecto de zonificación salda una cuenta pendiente en esta provincia desde hace 17 años, cuando la Ley 5001 prohibió la minería a cielo abierto pero otorgó un plazo de 180 días para definir, en un mapa de zonificación, en qué sectores de la provincia se podría avanzar con esta actividad. Sin embargo, este tiempo nunca se cumplió.

Diputados de todos los bloques anticiparon una andanada de presentaciones ante el Ministerio Público Fiscal por el audio de la legisladora en un grupo de Whatsapp que comparte con el Interbloque, y en el que asegura que hubo coimas de la empresa minera de $ 10 millones. Al unísono, los diputados consideraron que la legisladora "ensució" a toda la Cámara. Ahora se analiza quitarle la Vicepresidencia 1° y algunos están buscando 18 votos necesarios para sancionarla.

Reacción legislativa

Leila Lloyd Jones es oriunda de Trelew y responde al intendente de esa localidad, Adrián Maderna, y al Interbloque que tiene como referente al actual vicegobernador, Ricardo Sastre.

Al menos los tres diputados sastristas -Xenia Gabella, Miguel Antín y Martiela Williams-, así como los trelewenses Ángel Chiquichano y Gabriela De Lucía, estarían haciendo una presentación colectiva contra Lloyd Jones. No se suman a ese grupo por el momento José Giménez, Zulema Andén y Rossana Artero, quienes completan el Interbloque.

Desde la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, habló sobre la polémica: "Me pareció escandaloso y no ha desmentido lo que salió en esos audios. En la reunión de Presupuesto y Haciendo que tuvo lugar este lunes se le preguntó a la diputada por sus dichos y ella no negó que sea su voz, y solo se limitó a decir que si la justicia la convocaba iba a dar las explicaciones que correspondían", dijo.

El gobernador Arcioni, impulsor de la iniciativa, con Alberto Fernández

Agregó que "horas después de eso, nos informaron que el procurador general Miquelarena inició de oficio una investigación y que le iban a solicitar a la diputada Loyd Jones que aclarara sus dichos". En relación al impacto institucional de los dichos de Loyd Jones, Pagliaroni consideró que "es una cuestión triste para el ámbito legislativo y para la político. Yo espero que se dirima esta cuestión en la justicia, que se arrepienta o ratifique sus dichos".

Roddy Ingram, diputado provincial por el bloque que responde al gobernador Arcioni, anticipó una presentación judicial. "Me sorprende, me llamó la atención y me molesta. Cuando uno habla, tiene que presentarse a la Justicia con las pruebas que tenga de esos diputados que cobraron 10 millones de pesos. Pero he hablado con distintos compañeros del bloque. No se de donde salió ese audio. Me llama la atención que los diputados hayan cobrado 10 milones de pesos como dice la diputada más contratos y favores", aseguró Ingram.

En tanto, el procurador Miquelarena le solicitó en una nota dirigida al vicegobernador Sastre- en carácter de presidente de la Legislatura - que confirme si es o no la voz de la diputada Lloyd Jones, la del audio de WhatsApp que se le atribuye y qué información tiene al respecto.

Conforme a los criterios de Más información