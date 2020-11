Un grupo de manifestantes provocaron destrozos en el edificio de Casa de Gobierno, en Rawson, en el marco de una marcha contra la minería en Chubut.

RAWSON.- Una manifestación de grupos antimineros finalizó esta tarde con violentos incidentes en la capital provincial, que incluyeron piedrazos y quema de cortinas en los principales despachos del edificio de Casa de Gobierno, incluido el del gobernador Mariano Arcioni.

El grupo marchó por las calles de Rawson esta mañana en oposición a la minería en la provincia, en donde rige desde el año 2003 una ley que prohíbe la explotación a cielo abierto, a raíz del fuerte oposición encabezada en Esquel. Pese a que la protesta comenzó de manera pacífica, sobre las 13 los manifestantes atacaron a piedrazos el edificio oficial y, desde el exterior, prendieron fuego las cortinas de la oficina de Arcioni, en la que también quedaron destruidas ventanas, pantallas y otros elementos.

Los incidentes, sin embargo, no provocaron ningún cruce con la policía, porque los efectivos que custodian la Casa de Gobierno aguardaron dentro del recinto, lo que provocó que tras 15 minutos de furia el grupo abandonara el lugar.

Los grupos antimineros activaron las protestas en la última semana, luego de que el propio Arcioni admitiera que prepara un proyecto que apunta a reglamentar uno de los artículos de la ley provincial vigente. En su artículo uno, la 5001 fija la "prohibición de la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en procesos de producción".

Pero en su artículo dos, la norma establecía que el Consejo Provincial del Ambiente (Copiram), creado por la ley 4563 e integrado "conforme los términos del Decreto Provincial 180/2003", determinará en el plazo de 120 días corridos a partir de la sanción de la ley "la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso".

También establecía la definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en el artículo 1. Sin embargo, 17 años después el debate continúa pendiente en Chubut. Arcioni expresó esta semana a través de su cuenta oficial de Twitter que "hoy la tecnología ofrece alternativas muy eficientes para desarrollar otro tipo de minería". Y resaltó: "Estamos planificando la provincia y el país a 50 años. La mesa nacional para el Plan Estratégico del desarrollo minero es el punto de partida para el acuerdo y el consenso con todos los sectores".

Sostuvo que "la Argentina y la provincia de Chubut necesitan hoy más que nunca ampliar su matriz productiva, crecer y exportar". Y propuso: "Debemos construir desde las diferencias, sin perder de vista que Chubut debe dar la discusión sobre su matriz productiva. El acuerdo y el consenso con todos los sectores permite un debate plural y maduro donde todos son escuchados".

"La manifestación pacífica es una forma de expresarse. La violencia, intimidación, escraches y agresiones no son el camino. Repudio esta forma de expresión antidemocrática", manifestó el gobernador tras la protesta antiminera del viernes en Trelew, que también se cerró con incidentes.

Según el proyecto oficial, la zonificación para avanzar con la minería incluiría solo a la meseta central de Chubut, un sector jaqueado por la falta de alternativas productivas al campo y el despoblamiento ovino.

En este marco, Arcioni anticipó que no se avanzará con la explotación con uso de cianuro y que no se tocarán las localidades de la cordillera de la provincia, en donde no existe consenso social para la implementación de proyectos mineros. "Ya me he expresado. La cordillera no se toca. El Río Chubut no se toca. Hoy la tecnología ofrece alternativas muy eficientes para desarrollar otro tipo de minería", detalló.

Según el mandatario provincial, "las transformaciones profundas conllevan temores e incertidumbre. Rescato la apertura del diálogo y el acuerdo multisectorial para permitirnos esta discusión con sustento académico y científico, en pos del crecimiento y el futuro de nuestra provincia y el país".

Arcioni tiene, además, un guiño de Nación. La semana pasada, habló de "oportunidad histórica" al referirse al futuro de Chubut con el desarrollo minero en la Meseta. Lo planteó en la presentación del Plan Estratégico Minero Argentino, con la participación del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas; del secretario de Minería, Alberto Hensel; y gobernadores de otras provincias.

Repudio a los incidentes

Tras la movilización de este martes, la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (Capem) del Chubut expresó su repudio a los incidentes que involucraron a militantes antimineros en Rawson.

"Una vez más, tenemos que asistir al vandalismo y al destrozo de recursos públicos, y ser testigos de cómo, con total liviandad y desparpajo, se atenta contra el patrimonio que es de todos los chubutenses. No es la primera vez que ocurre en los últimos días, y esto debería ser un llamado de atención para toda la sociedad, y para quienes ocupan los espacios de la dirigencia política en particular. No se puede tolerar que, en el nombre de una causa, sea la que fuera, se avance en destruir propiedad del conjunto social y se lleven a cabo acciones de violencia contra las personas", aseguraron.

"Esa misma actitud de intolerancia y desprecio es la que vemos reflejada en las acciones vandálicas del día de hoy. Llamamos al conjunto de los ciudadanos a reflexionar acerca de si realmente este es el tipo de convivencia social que nos merecemos, y a trabajar mancomunadamente por recrear los lazos de pluralismo, respeto y paz social, que como sociedad tanto esfuerzo ha llevado construir a generaciones", agregaron.

El proyecto oficial para avanzar con la zonificación pendiente ya divide las aguas en la Legislatura de Chubut. Tres diputados provinciales de Juntos por el Cambio -Manuel Pagliaroni, Andrea Aguilera y Jaqueline Caminoa- emitieron un duro documento este lunes en el que cuestionaron al Gobierno por "pretender volver a instalar un tema que genera reacciones populares inmediatas: la habilitación legal a la explotación minera".

Dispararon que "lo hace, cediendo a la imposición caprichosa de un gobierno nacional que ha destruido en pocos meses la economía, que tampoco tiene un plan y que necesita de actividades exportadoras que generen rápidamente modificar la balanza comercial argentina". Aseguraron que "la minería en Chubut no es un proyecto productivo sino financiero".

Agregaron que "el desarrollo económico productivo de la provincia de Chubut debe asentarse en el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales, que garantice su protección, conservación y mejora y permita a su vez, el beneficio del conjunto de los chubutenses".

"La situación financiera y política de Chubut es de extrema debilidad, producto no solo de la mala administración de los últimos años sino también de la falta de un plan serio que permita avizorar la corrección del rumbo hacia delante", sostienen.

