Escobar, un bastión del Frente de Todos en el que se palpa el desencanto

En las últimas elecciones, el municipio de Escobar fue una de las localidades del Conurbano que más porcentaje de votos aportó a la coalición gobernante. En 2019, el Frente de Todos obtuvo el 65% de los sufragios contra el 27% de Juntos por el Cambio. Sin embargo, ahora el oficialismo enfrenta el desafío de revalidar su mayoría en medio del desencanto y el malestar que se vive por la situación económica y la gestión de la pandemia.

Hace tan solo dos años, Alberto Fernández, ayudado por la figura de Cristina Kirchner, hizo del Conurbano su principal fortaleza para obtener su triunfo nacional. De los 2.003.100 votos que el Presidente le sacó de ventaja a Mauricio Macri, 1.556.459 fueron en territorio bonaerense. En estas PASO se palpa en las calles una marcada apatía.

El electorado espera su turno para votar afuera del Colegio Santa María Alejandro Guyot

“Históricamente voté al peronismo”, indicó Rubén, un comerciante de 54 años de Escobar, a LA NACION. Aunque confesó: “Pero esta vez no lo hice porque el Presidente nos mintió en la cara. Mientras yo estaba despidiendo a mi hermano muerto a través de un celular, él hacía una fiesta con un montón de personas y sin respetar nada de lo que nos pidió a nosotros. Parece que hay unas determinadas leyes establecidas para la gilada que no se aplican para la casta privilegiada de los políticos”.

El comerciante, quien votó en la Escuela Técnica Nº1 “Capitán De Navío Hipólito Bouchard”, también contó que nadie en su familia elegirá la lista del Frente de Todos que encabezan Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán. “Fue una decisión difícil. Pero esta vez no podíamos votarlos porque nos faltaron el respeto”, dijo.

Norma, una docente jubilada que sufragó en la Escuela Secundaria Nº27 “Floreal Avellaneda”, expresó su malestar por el interminable tiempo que los establecimientos educativos estuvieron cerrados. “No se puede creer lo que tardaron en abrir los colegios. Los chicos perdieron mucho tiempo que no se recuperará. No se puede jugar de esa manera con el futuro de nuestras generaciones”, aseguró.

Por su parte, Pablo, un albañil de 33 años, quien estaba a punto de emitir su voto en el Colegio Santa María, opinó sobre las dificultades de la extensa crisis económica profundizada por la pandemia de Covid-19. “Mi trabajo es bastante inestable, pero con la pandemia empeoró todo. El único laburo que pude conseguir en el último tiempo fue hace unos meses haciendo mantenimiento y reparaciones para la municipalidad. Y tengo que aprovecharlo al máximo porque se termina cuando pasan las elecciones”, sostuvo.

Recorrida por Escobar Alejandro Guyot

Y el obrero de la construcción añadió: “Pero en esta no me enganchan más. Un voto por trabajo temporal no es negocio. En las últimas elecciones voté al Frente de Todos. En estas voy a votar en blanco para mostrar mi descontento porque tampoco hay mucha opción para elegir entre otros candidatos de otros partidos”.