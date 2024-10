Espert volvió a cargar contra las universidades nacionales a un día de la marcha

Escuchar

El diputado libertario José Luis Espert insistió en denunciar a las autoridades de las universidades nacionales por “negarse a dar la información” sobre las instituciones ante los requerimientos de las auditorías. “De la Universidad de Buenos Aires (UBA), la última información parcial que dieron fue de la Facultad de Psicología de 2018″, indicó el legislador a un día de la nueva marcha en defensa de la universidad pública. A su vez, el edil dijo que “lamentablemente, la universidad gratuita a los pobres no les sirve porque no van” a cursar y sumó: “Este es un drama con el que hay que terminar”.

Sobre este último punto, Espert explicó en diálogo con radio Continental que, según los datos de la encuesta permanente de hogares del Indec, “solo el 12% de los jóvenes de entre 19 y 25 años que pertenecen al decil más pobre accede a estudios superiores” y luego advirtió que “menos de la mitad termina el estudio”.

“Cuando hablamos de la universidad gratuita, ¿gratuita para quién?”, cuestionó Espert y continuó: “Es gratuita para mucha gente, no toda, que la puede pagar. Porque acá el pobre no estudia en la universidad. Le hacemos pagar al pobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando va a comprar la leche para su familia y ese IVA va a financiar la universidad a mucha gente que sí la puede pagar”.

Tras ello se explayó: “No digo que no tenga que ser gratuita; lo que digo es che, pongamos todas las cartas sobre la mesa. Si los pobres van a financiar la universidad de mucha gente que puede pagarla, por lo menos que haya examen de ingreso; y si a los seis años no te recibís para carreras de cinco, afuera de la universidad”.

Tras ello Espert opinó que el sistema universitario en la Argentina “es un desastre por una infinidad de razones”. “No se cumplen con las auditorias. Sistemáticamente, les piden la información, pero no se las mandan”, dijo el diputado y contó que la última información completa llegó a los auditores en 2017 desde la Universidad de El Litoral. “De la de Psicología de la UBA en 2018 surgió que una cuarta parte de los trabajadores no eran docentes y que se llevaban el 56% del presupuesto, pero claro, luego los profesores no cobran y eso no puede ocurrir. No puede haber profesores ad honorem”, agregó.

Espert volvió a cargar contra las universidades nacionales a un día de la marcha Ricardo Pristupluk

Sobre la movilización que se hará mañana al Congreso en reclamo de mejoras salariales, Espert la calificó como una marcha “absolutamente política, porque los participantes saben perfectamente que el Gobierno hizo todo el esfuerzo para acompañar el crecimiento de los salarios nominales en el sector público y ellos decidieron rechazar ese aumento”.

Este lunes, el Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación a cargo de Carlos Torrendell, emitió un duro comunicado en vísperas de la marcha universitaria. La misiva aseguró que el conflicto universitario “responde más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos”.

“Es urgente priorizar la educación por encima de las confrontaciones políticas”, afirmó la cartera que conduce Sandra Pettovello. En el textos apuntaron además a los sueldos de los docentes y aseguraron que aquellos que son de dedicación exclusiva – una minoría entre los trabajadores universitarios – perciben cerca de $1,4 millones mensuales, mientras que los no docentes con antigüedad cobran alrededor de $1 millón. Todo eso, para sostener que “ambos salarios están muy por encima de la Canasta Básica Total (CBT) de $300.000 para un adulto equivalente”.

Con base en esas cifras, Capital Humano afirmó que “no existe pobreza entre estos sectores”. Fue en respuesta a un contundente informe del Consejo Interuniversitario Nacional, que días atrás reveló que el 85% de los trabajadores universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

