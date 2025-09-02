Esteban Bullrich calificó de casta a Milei por la denuncia contra periodistas

El exministro de Educación Esteban Bullrich apuntó este martes contra el presidente Javier Milei por la denuncia que realizó ante la Justicia para prohibir la difusión de audios grabados en la Casa Rosada, atribuidos a su hermana Karina. Opinó, asimismo, en duros términos contra el juez que ordenó la medida cautelar, quien tiene ocho denuncias en su contra, cinco por acoso sexual.

A través de su cuenta en la red social X, Bullrich planteó: “¿Hay algo más casta que buscar un juez denunciado por abuso para limitar la libertad de expresión?”, e ironizó: “VLLC”.

Hay algo más casta que buscar un juez denunciado por abuso para limitar la libertad de expresión? VLLC — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) September 2, 2025

Noticia en desarrollo.