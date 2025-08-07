LLA y Pro anunciaron que su acuerdo en la Ciudad será hasta 2027 sin mencionar a Macri y con un fuerte apoyo a Milei

En pleno cierre de alianzas para las elecciones nacionales del 26 de octubre, La Libertad Avanza (LLA) y Pro enviaron el primer comunicado conjunto en la ciudad de Buenos Aires tras sellar la alianza. Ahí aseguraron que el pacto entre ambas fuerzas, que no incluye a toda la dirigencia amarilla pero sí a la violeta, se extenderá hasta 2027.

Dijeron, también, que hay un compromiso de los diputados que entren para acompañar a la gestión de Javier Milei, pero no hubo ninguna mención en ese sentido sobre el apoyo de los libertarios a la de Jorge Macri.

En un entendimiento que articularon Pilar Ramírez por LLA y Ezequiel Sabor por Pro, delegados de la secretaria general y presidenta partidaria, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño definieron que el partido amarillo colocará dos nombres para la lista de diputados nacionales en el puesto cinco y seis de la boleta.

Sellada la conjunción el martes 5, dos días después llegó la comunicada. “LLA y Pro acordamos conformar una alianza política para las elecciones legislativas del 26 de octubre en el ámbito de la Ciudad. Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidar a través de sus representantes en el Congreso la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023″, afirmaron, en un párrafo que marcó una de las condiciones que puso Karina Milei para confirmar el pacto: que los diputados de Pro apoyen sin dudar la gestión de su hermano.

“Dicho acuerdo implica además el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron a nuestro país a la catástrofe económica y a la pobreza”, dijeron.

En tanto, aseguraron que a ambos partidos los unen “las ideas de la libertad que en el pasado hicieron grande” a la Argentina, “especialmente la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”.

“Los legisladores que integren el Congreso Nacional como resultado de esta alianza electoral acompañarán la gestión del presidente Javier Milei en la protección del equilibrio fiscal, la defensa del plan económico y el compromiso innegociable de trabajar para volver a hacer de la República Argentina un potencia mundial”, reiteraron.

“Como el Presidente ha expresado en repetidas ocasiones, defendemos una causa justa y noble mucho más grande que nosotros mismos, donde las personas son meros instrumentos de esa causa”, señalaron, con todo un escrito en tono libertario, y concluyeron: “Este acuerdo es una prueba contundente de ello”.

En toda la nota de prensa, en ningún momento los libertarios expresaron su compromiso con acompañar la gestión de Jorge Macri en la Ciudad, pese a que ese fue uno de los pedidos de la administración porteña en medio de las conversaciones.

El acuerdo en la Provincia

En tándem, los libertarios publicaron en su cuenta partidaria bonaerense una foto de Milei junto a los candidatos en ese territorio para las locales del 7 de septiembre, acompañado también por su hermana, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, por el armador Sebastián Pareja y por el diputado nacional Cristian Ritondo, presidente de Pro en la Provincia y quien articuló el acuerdo de parte de los amarillos.

Todos posaron con buzos violetas -menos Milei- y con una bandera que reza: “Kirchnerismo nunca más”.

Para el “nunca más” usaron la misma tipografía que el libro que está titulado así y que es el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que investigó los secuestros ocurridos durante la última dictadura militar.

La escenificación del acuerdo se montó en Villa Celina, La Matanza.