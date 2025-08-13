Esteban Bullrich se pronunció en contra del acuerdo entre Pro y LLA

El exministro de Educación Esteban Bullrich se manifestó este miércoles en contra del acuerdo entre Pro y La Libertad Avanza para las próximas elecciones legislativas en la ciudad y provincia de Buenos Aires.

“El Pro que fundamos bajo el liderazgo de Mauricio y Ricardo hace más de 20 años tenía infinitas diferencias con LLA“, escribió en X.

La semana pasada las agrupaciones políticas llegaron a un acuerdo para compartir un frente en la Capital durante las elecciones legislativas del 26 de octubre. El Pro tendrá dos representantes en la lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires.

Esa misma semana, Milei abrió la campaña electoral para las legislativas del 7 de septiembre en la provincia. Para ello se dirigió a La Matanza para posar junto a sus principales candidatos, donde exhibió una bandera con la tipografía del informe “Nunca Más”. Allí aparecen tanto integrantes de LLA como de Pro.

"Kirchnerismo nunca más" y con camperas violetas: el anuncio de la alianza de La Libertad Avanza con Pro en la provincia de Buenos Aires; en el centro, Javier Milei

Estaba la secretaría general Karina Milei, el armador libertario en la provincia, Sebastián Pareja, el jefe de Pro en el terreno bonaerense, Cristian Ritondo, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A ellos se sumaron los candidatos.

El acuerdo también establece un compromiso de trabajo conjunto hasta 2027 para consolidar la agenda de reformas del Presidente y “evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron al país a la catástrofe”.

“Teníamos la humildad de saber que en democracia el principal objetivo debe ser el de alcanzar acuerdos. El Pro que fundamos bajo el liderazgo de Mauricio y Ricardo hace más de 20 años tenía infinitas diferencias con LLA”, detalló Esteban Bullrich en X.

Milei saluda a Mauricio Macri después de asumir como presidente

El exsenador hizo mención de una serie de decisiones del partido que no se condicen con la naturaleza original del espacio. “No habríamos propuesto a Lijo para la Corte. No insultábamos opositores. No insultábamos periodistas. No insultábamos a los que pensaban diferente. Creíamos en un Estado inteligente que invertía en educación como garantía de un futuro mejor”, sumó.

Esteban Bullrich se encuentra combatiendo una Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa conocida como ELA, que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, y que provoca una parálisis progresiva de los músculos. Desde que su enfermedad avanzó, el exministro realizó pocas apariciones públicas, destinadas principalmente a causas benéficas o relacionadas con la ELA.

Sus declaraciones públicas también se redujeron. Por eso toma mayor peso las palabras que esbozó este miércoles en la red social. “El PRO que fundamos hace más de veinte años está vivo en algún lugar, pero LLA no lo representa”, aseguró.

Teníamos la humildad de saber que en democracia el principal objetivo debe ser el de alcanzar acuerdos.



El PRO que fundamos bajo el liderazgo de Mauricio y Ricardo hace más de 20 años tenía infinitas diferencias con LLA. — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) August 13, 2025

No fue el único en manifestarse. Ricardo López Murphy, uno de los que formó parte de la alianza fundadora de Pro, acordó con Bullrich.

“Cuánto coincido con vos, Esteban querido. Aún con las diferencias que tuvimos en estos años, había una enorme cantidad de valores que siempre compartimos y que hoy se ven pisoteados por LLA. Por una banda de delirantes que juegan a ser los paladines de la moral y atropellan la República para enriquecerse”, sostuvo.

Cuánto coincido con vos Esteban querido. Aún con las diferencias que tuvimos en estos años, había una enorme cantidad de valores que siempre compartimos y que hoy se ven pisoteados por LLA. Por una banda de delirantes que juegan a ser los paladines de la moral y atropellan la… https://t.co/cuXOYFD1hA — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) August 13, 2025

Actualmente López Murphy es diputado nacional por el monobloque Republicanos Unidos. “Para todos los que no se resignan a este fraude moral habrá una alternativa en octubre en la CABA. Una propuesta seria, republicana y decente. Y hay lugar para todos. Fuerte abrazo”, cerró.

Esta semana la diputada nacional de Pro María Eugenia Vidal también criticó el acuerdo con La Libertad Avanza. Compartió un conocido meme donde ella es protagonista y muestra cómo su rostro pasa de una sonrisa forzada a una expresión de desilusión en un instante.

Usó esa imagen para responder a la publicación de la cuenta oficial de Pro Ciudad, que anunciaba el pacto con el partido de Milei. Junto a ella se manifestaron otros referentes del partido: la correntina Sofía Brambilla, aliada del gobernador Gustavo Valdés; el cordobés Héctor Baldassi y el larretista Álvaro González.