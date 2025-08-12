Diego Guelar, exembajador de Mauricio Macri, lo insultó por pactar con La Libertad Avanza

Diego Guelar, que fue embajador en China durante la gestión de Mauricio Macri, arremetió contra el expresidente hasta insultarlo por pactar con La Libertad Avanza (LLA) en su rol de titular de Pro.

Luego de responsabilizarlo por lo que a su entender fue la extinción del partido amarillo, Guelar lanzó sin titubear sobre el exmandatario: “Para ser claros: un reverendo hijo de puta”.

Acto seguido, aclaró que su comentario no era “muy diplomático” pero hizo énfasis en el recorrido de Pro por la política argentina. “Fueron 20 años de un partido municipal, porque así nace Pro, después fue un partido nacional con representación en prácticamente todos los distritos. Y después lideró, lo hizo el mismo hijo de puta, lideró una asociación que era curiosísima, un partido de centroderecha”, indicó en Radio Con Vos.

Con la aclaración de que tiene una “desilusión enorme” y una “bronca terrible” por el pacto entre los primos Mauricio y Jorge Macri y los hermanos Javier y Karina Milei, Guelar ahondó sobre los insultos al expresidente. “[Lo llamo así porque] no se puede romper una historia, aunque te haya pasado de chiripa. No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia. A Mauricio Macri le tocó una circunstancia equivalente a la de [Juan Domingo] Perón o [Hipólito] Yrigoyen", señaló el exembajador en China entre 2015 y 2019, que ahora competirá como candidato a senador por la Ciudad por la Unión del Centro Democrático (UCD).

Después, dijo que en este momento no puede decir por qué Macri tomó esta decisión, aunque deslizó algunas posibilidades, con chicanas incluidas. “No lo sé, habrá hecho un negocio personal, no sé... se quebró, habrá que consultar con su psiquiatra, con su gurú, o quién sea, qué diablos le pasó. Yo no tengo una explicación racional y no me voy a guiar por cuentos e historietas, no sé. Pero que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo se va a saber, eh... Porque él es un personaje en la historia más allá de su intencionalidad. Uno podría decir que porque ahora tiene el campeonato internacional de bridge, quizás en este momento su objetivo es ser campeón mundial, no sé. Si alguien me dice que ese es el motivo, me queda a poco", enfatizó.

Además, planteó que hay responsabilidades compartidas -dentro de las que se incluyó- por lo que pasó con Pro, pero señaló a Macri como el responsable principal de la desaparición de esta fuerza.

“Fui precandidato los últimos ocho meses, hice la propuesta de tener una gran interna para relanzar esa gran alianza, Juntos por el Cambio, que entre febrero de 2023 y octubre ganó diez gobernaciones y 500 intendencias. Me pregunto dónde está toda esa gente. Yo estoy con una bronca absoluta. ¿Ven muchas voces que representen ese fenómeno sociológico como fue semejante representación política, territorial, ideológica? Parecía que era la centroderecha. Ahora me tengo que resucitar como UCD, que me han hecho el honor de la candidatura como senador nacional. Será UCD la recomposición de ese mismo espacio con otra gente", indicó.

Por el pacto con LLA, Pro solo ubicará algunos dirigentes en las listas de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, pero irá con el color violeta y el sello “Alianza La Libertad Avanza”, incluso en territorio porteño, donde gobierna Jorge Macri.