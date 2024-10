Fabiola Yañez no apareció para entregar su celular y la Justicia debió ir a buscarla

Escuchar

Hoy a las 10 de la mañana, la exprimera dama Fabiola Yañez debía presentarse en un domicilio reservado en la ciudad de Madrid, donde reside, y poner su teléfono celular a disposición de la Justicia española para poner en marcha una copia forense del aparato, según lo resuelto por el juez federal Julián Ercolini. Sin embargo, la ex primera no se presentó en el domicilio acordado a la hora prevista y todavía no entregó el teléfono , según pudo reconstruir LA NACION de fuentes allegadas a la causa. La Justicia investiga supuestos hechos de violencia ejercidos por el expresidente Alberto Fernández contra Yañez.

Como Yañez no aparecía, la fiscal española encargada del caso concurrió al domicilio de la ex primera dama en Madrid junto con un equipo especial de violencia de género. Tras encontrarla en su departamento, según reconstruyeron las fuentes de la querella, la fiscal y la ex primera dama “coordinaron” la entrega del dispositivo para hoy o mañana.

La defensa de Fernández se opuso a que la copia de celular se realizara en España, la Justicia ordenó hacerla y hoy Yañez incumplió con la entrega del aparato. Ricardo Ceppi - Getty Images South America

A los tribunales de Comodoro Py, donde tramita la causa que instruye el fiscal Ramiro González, todavía no llegaron noticias oficiales desde el país ibérico sobre los motivos detrás de la ausencia de Yañez y la demora en la entrega de su celular.

Fuentes allegadas a la defensa del ex presidente, en manos de la abogada Silvina Carreria, consideran que se trata de un incumplimiento por parte de Yañez. “No se presentó en España ni ella ni entregó el celular; otro escándalo más en esta causa”, atizaron.

Estaba previsto que la Justicia española realizaría una extracción de la información contenida en el aparato y la enviaría al país en una valija diplomática bajo custodia, tal como ordenó el fiscal González, que pidió la colaboración en la causa del ministerio público español. Una vez aquí, se haría la selección de la información pertinente para la causa contra Fernández.

La defensa del ex presidente se opuso hasta último momento a que el peritaje del dispositivo se realizara fuera del país, pero el fiscal González, primero, y el juez Ercolini, luego, desestimaron los planteos.

El viernes, la abogada Carreira argumentó que el recurso de casación que interpuso para realizar el trámite en el país aún se encontraba en trámite y solicitó la suspensión de la copia del celular.

“La realización de la pericia informática en territorio nacional, a partir del dispositivo original o de una copia forense realizada en presencia de un perito de parte y bajo control judicial, es la única forma de garantizar la integridad de la evidencia”, adujo Carreira.

El fiscal González rechazó el pedido e indicó que tanto el juez Ercolini se pronunció en ese sentido y la Cámara Federal confirmó su fallo. “La lógica argumental postulada por la defensa podría llevar al absurdo de que por cada medida o acto procesal dispuesto por el juez o el fiscal -como es en el caso de una causa delegada- que pueda dar inicio al proceso, a obtener prueba o a un simple proveído, se pueda recurrible hasta que intervenga la CSJN”.

Horas más tarde, Ercolini firmó una resolución rechazando el planteo de la defensa de Fernández. Sin embargo, Yañez no entregó el celular.

