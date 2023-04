Facundo Manes advirtió que Juntos por el Cambio no tiene la elección asegurada y le mandó un mensaje a la coalición

escuchar

Facundo Manes no dio por sentada una victoria de la oposición en las próximas elecciones y le mandó un mensaje a la conducción de Juntos por el Cambio a medida que se acercan las fechas del calendario electoral. El diputado radical señaló, en LN+, que hay “operaciones” en torno a su figura y se mostró “preocupado” por la falta de debates y proyectos. A su vez, planteó reparos a las propuestas de “ajuste” dentro de la coalición.

“ Juntos por el Cambio no tiene la elección asegurada ”, afirmó Manes en el ciclo +Entrevistas, conducido por Luis Novaresio. El neurocientífico y diputado de la Unión Cívica Radical lanzó cuestionamientos a la coalición. “Veo que en mi partido hay más discusión de egos y personalidades que de ideas”, planteó.

El dirigente se corrió así de la discusión electoral. “No voy a ser candidato a cualquier costo o situación. Hay que discutir ideas y saber para qué se quiere el poder. Hay que poner las candidaturas abajo, y las propuestas, las ideas y los equipo arriba”. Y agregó: “Todo el mundo habla de candidaturas con liviandad, cuando la gente no llega a fin de mes y vive con miedo. No hay conciencia”.

“En Cambiemos (sic) a veces estamos como [Eduardo] Angeloz y su lápiz rojo. Si nos seguimos metiendo con ese discurso, hablar sin esperanza y [plantear] más sufrimiento, podemos perder las elecciones. Y además con las internas, que nos hace hablarles al voto histórico”, advirtió. Aludió así a la campaña que había hecho el exgobernador de Córdoba en 1989 para ordenar y achicar el Estado.

Frente a esa oposición, Manes sostuvo que “están los populistas” que proponen más emisión, gasto público y deuda, dijo. “La Argentina gana $5 por mes, pero gasta $10″, analizó. “Ninguno de los dos sectores se pregunta cómo se gana $20. Si lo logramos, tenemos resuelta la brecha cambiaria y lo podemos hacer a través de las exportaciones”, amplió.

A pocos meses de las comicios, Manes se mostró “preocupado” por el debate interno dentro de Juntos por el Cambio. Señaló que la coalición no debe repetir la situación de 2015 cuando fue solo “una alianza antikirchnerista” pensada solo para el terreno electoral y el ámbito parlamentario, “pero no de gobierno”. A su vez, dijo que el Frente de Todos se conformó solo para evitar un triunfo de Mauricio Macri. “Ocho años después no podemos ir a una alianza para ganarle al otro”, dijo.

“Tenemos que tener una discusión de ideas y yo no las veo. Veo discusiones de ego, de poder, de campañas. Y también lo que veo es que le hablamos al voto histórico en medio de las internas. no les hablamos a los jóvenes, y al centro popular que nos votó en 2021″, demandó. Y recalcó. “ Si no auscultamos bien lo que pasa en la sociedad, si no representamos la sociedad de este momento, hoy Cambiemos puede perder la elección. No la doy por ganada”.

“No le debo nada a nadie”

Manes aseguró que las versiones que lo señalan como candidato a vicepresidente “son operaciones políticas”. No obstante, dejó en claro su pensamiento respecto de una postulación presidencial. “Mi candidatura depende de que haya circunstancias adecuadas para que alguien pueda unir diferentes sectores del país”, expresó. “Falta mucho tiempo para decidir una candidatura y yo no le debo nada a nadie en esta carrera. Es más, vine a poner más que a sacar”.

A su vez, rechazó la calificación de “tibio” ante la falta de una definición. “Tibios son los que no quieren reconstruir la Argentina, los que quieren poder, y la mezquindad de su beneficio personal. Corajudos son los que encaran al paciente en terapia intensiva para salvarle la vida y no decirle a la familia luego ‘yo hice lo posible’”.

Manes visualiza un “fin de ciclo” en el que la sociedad toma distancia, según analizó, de una “élite que “gobierna, tiene influencia, privilegios y poder”. Sin embargo, dijo que la “élite no lo entiende”. “ Argentina es el país con más candidatos a presidente per cápita , todo el mundo quiere serlo. Hay una sensación de que se lucha por una silla. Pero qué significa eso, si después esa persona no puede caminar por la calle”, planteó.

Y ahondó: “Tiene que haber una propuesta, un destino común. Acá se busca anular al otro, es un país de chicanas. En la Argentina somos todos pobres en ese sentido. Hay gente que la pasa mal materialmente, no tiene donde comer o dormir, pero somos pobres en una discusión pequeña del atajo, la miseria, de discusión y la posibilidad de pensar en grande”.

Así, hizo un llamado antigrieta. “A la Argentina no la va a poder resolver un espacio. Si alguien gana en octubre con la mitad del país en contra, o casi la mitad, por dos puntos de diferencia, va a ser una victoria trágica”.

Manes también analizó las protestas de los colectivos el lunes y las agresiones que sufrió el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Consideró que representa la falta de confianza de la sociedad en la autoridad. “Se la animaron a Rambo , es un significado importante. Si alguien era guapo en el gobierno era Berni. Obviamente repudio lo que pasó, pero como sociedad, demostramos que estamos muy desorganizados, y sin orden”, desarrolló.

“Los libertarios proponen un país que es una chantada”

Sin mencionar a Javier Milei o a otros dirigentes libertarios, Manes apuntó en duros términos contra los referentes políticos de esta orientación. Aseguró que sus ideas no se pueden llevar a la práctica, y atacó los proyectos de dolarizar la economía y de anular el Banco Banco Central.

“ Los libertarios proponen un país que es una chantada, no existe el país que proponen”, afirmó. Y agregó: “Dolarizar la economía sería pulverizar los salarios e hiperinflación, porque Argentina no tiene un Estado que acceda al crédito y tampoco dólares en el Banco Central. ¿Qué país se ha desarrollado sin tener un banco central independiente?”, planteó.

En esa línea, vinculó esas propuestas con la falta de orden y de respeto a la autoridad que identifica en la sociedad actualmente. “Estamos viviendo un país donde ya existe lo que quieren los libertarios, un país donde el Estado, tal como lo conocimos de chicos, ha colapsado. Es una frustración”, dijo. Y añadió: “Hay que ser cautos con aquellos que quieren cambiar todo a lo guapo”.

