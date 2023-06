Elecciones 2023: Facundo Manes insiste en que competirá como candidato a presidente en Juntos por el Cambio, pero sigue negociando

escuchar

A menos de 48 horas del cierre de listas, el médico radical Facundo Manes insistió hoy que pretende competir como candidato a presidente en las próximas elecciones, aunque sigue negociando bajo un hermetismo estricto. Mientras Horacio Rodríguez Larreta se alista para oficializar a Gerardo Morales, titular de la UCR, como compañero de fórmula, el diputado nacional informó que ya reunió los avales y confeccionó las nóminas en todo el país para participar en las PASO del próximo 13 de agosto. Si efectivamente se presentara, Manes enfrentaría a Larreta y Patricia Bullrich en la interna presidencial de Juntos por el Cambio, el principal espacio opositor al Gobierno.

Durante las últimas horas, Larreta intentó convencer a Manes de que decline su postulación y se integre a su proyecto nacional para competir como primer candidato a senador nacional en la provincia de Buenos Aires.

“Tenemos los avales para la presentación, armamos listas en todo el país para diputados y senadores”, afirmaron cerca del médico, cuyo frente será “Dar el paso”, la misma denominación que utilizó en las legislativas de 2021. Esa información fue provista por el comité de campaña de Manes alrededor de las 11. Y generó un llamativo contrapunto en el círculo de confianza del neurólogo. Es que allegados a Manes salieron a aclarar que aún están en frenéticas tratativas para diseñar las listas y que no planean oficializar la postulación hasta mañana, cuando vence el plazo para la inscripción de las candidaturas. “Aún no hicimos ni un tuit ni una conferencia de prensa”, dijeron.

No obstante, fuentes cercanas a Manes remarcaron que el médico “nunca se bajó” de la carrera presidencial. Manes siempre insiste en que el radicalismo debe tener un candidato a presidente en los próximos comicios, pese a que los popes de la UCR se encaminan a diluirse en las opciones de Pro: Larreta y Bullrich.

En las últimas horas Manes y sus armadores redoblan los esfuerzos para reclutar socios en todo el país para llenar los casilleros de diputados y senadores. En su grupo hay hermetismo, pero trasciende que apostaría por un vice del radicalismo o un extrapartidario y que busca a un intendente de la UCR como candidato a gobernador . El principal obstáculo para las ambiciones del diputado es la provincia de Buenos Aires, después de que Maximiliano Abad, titular de la UCR bonaerense, negociara un acuerdo con Bullrich. Es probable que Abad lidera la boleta de senadores nacionales de la exministra en el distrito más poblado del país. Ernesto Sanz, uno de los principales patrocinadores del médico en 2021, también tomó distancia de su armado durante el último tiempo.

En el larretismo desconfían de que Manes pueda anotarse en la contienda, por la ingeniería que requiere una campaña nacional -financiamiento, armado de equipos, logística para la fiscalización y reparto de boletas-, y notan una incipiente predisposición del médico a negociar. El puesto de primer senador nacional en Buenos Aires está reservado para él. Larreta y Morales se pusieron al frente del operativo para persuadirlo.

Mientras los referentes radicales procuran persuadirlo para que desactive su plan, Manes acelera con la confianza de que podrá mantenerse en la grilla de aspirantes y poner en marcha el engranaje que requiere una campaña presidencial. Resiste y no baja su postulación, pese a que los máximos referentes de la UCR apoyarán a Bullrich o Larreta en las PASO, ante la ausencia de un postulante competitivo del radicalismo en los sondeos. Los lugartenientes del centenario partido en las provincias también presionaron por un pacto con el Pro: es que quieren colgar sus boletas del postulante que les garantice renovar o acceder a sus bancas en el Congreso.

Facundo Manes se reunió con su equipo técnico

“Si Cambiemos se reduce a la interna de Pro, hay riesgo de salir terceros” , les avisó Manes a los jefes de la UCR. Especula con que las encuestas no reflejan el clima social y nota expectativa en el electorado durante sus recorridas. Además, cree que el radicalismo probó en las legislativas de 2021 que tiene capacidad electoral. No solo porque él tuvo un buen desempeño en la provincia, su primer testa en las urnas, en la pulseada con Diego Santilli. “Las listas lideradas por radicales sacaron la mitad de los votos de la elección de 2021″ , evangelizó a los suyos. Por ese motivo, Manes lamenta que haya una división en la UCR entre el sector que responde a Morales y Martín Lousteau, socios tácticos de Larreta, y los integrantes del Grupo Vendimia - Alfredo Cornejo, Abad, Sanz, Luis Naidenoff y Carolina Losada -, que cerraron filas con Bullrich.

Como visualiza que el país se encamina a un fin de ciclo, confía en consolidar su anhelo de llegar a la Casa Rosada, incluso si el radicalismo no lo apoya. Se aferra a la creencia de que la sociedad demandará nuevos líderes ante el desgaste de la dirigencia tradicional por el colapso económico y financiero. “No es un capricho. Hasta en las elecciones de 2003, post desastre por la caída del gobierno de [Fernando] De la Rúa, el radicalismo tuvo un candidato”, dijo en la intimidad durante las últimas semanas.

Manes considera que la expresión de JxC no puede reducirse a la interna de Pro. Y cree que sería un error que la oferta radical quede diluida en la propuesta de los candidatos amarillos. Nota un creciente desgaste de la marca de JxC en los sondeos por la lucha de poder entre Larreta y Bullrich que provocó el renunciamiento de Mauricio Macri. “Esa interna nos desgastó y nos achicó. No llegamos a los jóvenes. Si no hacemos lo de 2021 -cuando Manes compitió contra Santilli en la provincia-, JxC puede salir tercero”, evalúan en el entorno de Manes.

Desde hace tiempo, Manes insiste en que JxC debe reformular su fisonomía y buscar una nueva narrativa. Propone cambiar el relato anclado en las promesas de ajuste y reformas a una propuesta centrada en la estabilización económica y un plan de desarrollo. Si bien tiene diálogos con Larreta y Bullrich, evita alinearse y se mantiene como un satélite autónomo en el conglomerado opositor. Sus diferencias con Morales ya son inocultables. El martes fue el gran ausente en la conferencia de prensa que organizó la cúpula de JxC en San Telmo por el violento ataque a la Legislatura de Jujuy durante la aprobación de la reforma constitucional. Eso sí: escribió un tuit para solidarizarse con el gobernador y titular de la UCR. Tampoco alzó la voz para respaldar el desembarco de Juan Schiaretti en JxC, promovido por Larreta y Morales. Estaba de acuerdo en ampliar y sumar a Schiaretti, pero criticó la falta de timming de la jugada.

Semanas atrás, el médico encabezó la presentación de sus equipos técnicos en sus oficinas de Palermo. Estuvieron Marina dal Poggetto y Martin Rapetti, sus principales asesores económicos; Fernando Stefani (Desarrollo); Fernando Vilella (Política Científica); Carlos Pallotti (Economía del Conocimiento); y Viviana Dirolli (Industrias Creativas). Por esos días, repetía que su voluntad era protagonizar la compulsa por el premio mayor, pero deslizaba que todas las vías estaban abiertas y que su prioridad era contribuir a que el país logre sortear la profunda crisis. “No hay que tener plan B, porque si no puede pasar el plan B. Hoy solo pienso en el plan A” , avisó.

Gerardo Morales, Mario Negri, Luis Naidenoff, Facundo Manes y Martín Lousteau