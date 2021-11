Facundo Manes reclama más protagonismo para la UCR en Juntos por el Cambio

Facundo Manes planteó hoy de alguna manera que la UCR pretende equilibrar las fuerzas con Pro en el reparto de poder de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora que también integra la Coalición Cívica. “Es muy meritorio lo que hicimos en la provincia [de Buenos Aires] porque hubo mucho trabajo clientelar del peronismo. En esta elección, la UCR se puso de pie. La novedad de la coalición es que ya no existe la lógica que prevaleció entre 2015 y 2019″, señaló el neurocientífico y diputado nacional electo en FM Futurock.

El mensaje de Manes se podría interpretar en que la UCR buscará tallar en la definición de las candidaturas de la coalición para 2023. Sobre todo, en lo relativo a la postulación presidencial. El resurgimiento radical se respalda en la performance electoral del domingo: de las trece provincias que ganó Juntos por el Cambio, los candidatos radicales aportaron triunfos en Corrientes, Jujuy, Mendoza, Misiones, Santa Fe y Santa Cruz, y compartieron las victorias en Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

“Gracias Facundo, a esto lo hicimos juntos”, le reconoció el mérito Santilli después de la victoria en tándem que obtuvieron por 1,3% contra el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. En las proyecciones, Santilli aspira a ser el candidato a gobernador bonaerense de la oposición mientras que Manes anhela con ser candidato presidencial por la UCR. Hay otros anotados con el mismo deseo: Alfredo Cornejo y Gerardo Morales.

Sanz, Manes y Morales, referentes de la UCR Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Tenemos que convocar a sectores del centro porque los extremos no nos hacen bien”, dijo hoy Manes, tomando distancia de la dicotomía macrismo-kirchnerismo. Aprovechó, incluso, para diferenciarse de Mauricio Macri, que antes de las elecciones admitió un acercamiento con el liberal Javier Milei. “No hay que dejar pasar la virulencia de algunos que se autodenominan liberales. Promueven la intolerancia y lesionan la convivencia democrática”, señaló Manes.

“El Presidente tiene anosognosia”

Además, caminó con pies de plomo sobre la actitud del Presidente de no reconocer la caída electoral. “Tiene anosognosia”, dijo. Y agregó: “En la neurología hay algo que se llama anosognosia, y significa no reconocer el problema y cuando un paciente no reconoce el problema, no va a poder encarar la rehabilitación”.

Se refirió así a la negación del oficialismo de la derrota electoral y al llamado que hizo Alberto Fernández para mañana para celebrar “el triunfo” en la Plaza de Mayo.

“Me da una sensación de sorpresa que el Gobierno festeje, porque no ganó. No reconocen la situación, hubo casi 10 puntos de diferencia. Fue un triunfo claro de Juntos por el Cambio, por primera vez ante un peronismo unido. Pero no hay nada para festejar, nadie tiene que estar contento en un país con la mitad de la población en la pobreza”, dijo Manes.