Federico Beligoy, el protegido de Chiqui Tapia que está de los dos lados del mostrador

Cuando Claudio “Chiqui” Tapia asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en marzo de 2017, supo que uno de sus primeros enemigos sería Guillermo Marconi. Exárbitro devenido sindicalista -y también columnista de fútbol-, oficiaba como secretario general del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA). Combativo con la AFA de Julio Humberto Grondona, Tapia y su principal ladero, el tesorero Pablo Toviggino, supieron de entrada que tenían que encontrar otro interlocutor con los hombres de negro con silbato. La pregunta era quién.

La respuesta estaba en el otro gremio arbitral y tenía nombre y apellido: Federico Beligoy. Máxima autoridad de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA, el otro gremio arbitral) desde 2013, había sido internacional entre 2008 y 2013 y dirigió en primera entre 2004 y 2018. Nunca fue designado para un Mundial y su único superclásico fue un amistoso en Córdoba en octubre de 2015. “Fede”, como se lo conoce, siempre fue de trato más afable con dirigentes e incluso futbolista. Había heredado la diplomacia de uno de sus primeros trabajos: vendedor de libros para la editorial Santillana.

A la AFA le llevó 16 meses armar al nuevo interlocutor arbitral. En julio de 2018, Beligoy asumió como nuevo Director Nacional de Arbitraje y se transformó en la máxima autoridad del área. El jefe supremo. El que los designa para los partidos y el que los defiende, por cuestiones gremiales. Y el que los llama en los entretiempos para marcarle errores, como alguna vez reconoció en una entrevista televisiva.

Beligoy lleva entonces ocho años a ambos lados del mostrador: director del área en la AFA, secretario general en el gremio principal -porque la AAA se deglutió al SADRA, como siempre quiso la AFA-. “Es una vergüenza absoluta, que nunca corregirán porque lo necesitan”, cuenta un dirigente cercano a Tapia ante la consulta de LA NACION. La mayoría opina como él y no tiene un buen concepto del máximo responsable arbitral. Los vertiginosos ascensos de Julián Beligoy -alias “Beli”, hijo de Federico- y de Sebastián Martínez Beligoy -ya internacional, sobrino de “Fede”- no hacen sino levantar más interrogantes sobre el poder casi absoluto del director. Ahora, Beligoy cobró protagonismo no por los fallos arbitrales sino por una operación inmobiliaria millonaria en la que se investiga el origen del dinero.

Hace un tiempo, la AFA nombró como gerente técnico del área a Fernando Rapallini, otro exárbitro internacional, con mejor reputación que Beligoy. Hubo quienes pensaron -o creyeron- que era un primer paso hacia la remoción del ya histórico director. La pregunta que todos se hacían era cómo convivirían ambos. Y si Rapallini tendría autoridad sobre el plantel arbitral más allá de reportar a Beligoy.

Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, durante el Media Day Arbitral en Ezeiza

Los meses siguientes demostraron que el director era -es- intocable. Y que el nuevo gerente apenas pudo hacer algo de maquillaje: una cuenta de X para explicar algunos fallos arbitrales y poco más. Los escándalos en las diferentes categorías del fútbol argentino siguen siendo moneda corriente. Ni el VAR “de seis puntos sobre diez” -que pagan los clubes- pudo transparentar las decisiones que se toman en la cancha. Peor aún, las estadísticas de las intervenciones de la tecnología demuestran que hay equipos más beneficiados que otros. Barracas Central -o Tapia FC- es uno de ellos.

“Cuando Tapia ve que está en problemas o que los dirigentes despotrican por los fallos arbitrales convoca a Beligoy a las reuniones de comité ejecutivo de la AFA. Lo expone ante los dirigentes para que le pregunten o lo interpelen. Y en la mayoría de las veces los directivos… ¡se quedan callados!”, relata alguien que conoce de memoria los entresijos de la AFA. En una de sus últimas intervenciones, Beligoy mostró las bondades del offside semiautomático, que se estrenará en la final del torneo Clausura. “Fede” tiene un par de mantras que repite a quien quiera escucharlo. Asegura que el arbitraje argentino “está entre los mejores del mundo”. Y esgrime como pruebas que haya réferis nacionales convocados para trabajar en Europa o en Medio Oriente. Y también dice que el arbitraje argentino “es creíble”. Aunque los hinchas no le canten como a Tapia en cada estadio del fútbol argentino, hace rato que no le creen ni una palabra. Pero ahí sigue, de los dos lados del mostrador.