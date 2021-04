Fernández cruzó a Bullrich: “La he visto terminar en el ocaso, donde está ahora”

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía una conferencia de prensa en la residencia de Olivos, en donde ratificó la vigencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que limitó la circulación de personas y la presencialidad de las clases en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante las próximas dos semanas. Al ser cuestionado por las protestas que se sucedieron luego de darse a conocer las nuevas medidas, el mandatario cruzó a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por manifestarse en la quinta presidencial. “La he visto terminar en el ocaso, donde está ahora”, disparó.

“La convivencia democrática se altera mucho cuando uno va a la casa de otro a insultar. Que algún exaltado lo haga es razonable en una sociedad, donde todos tienen exaltados. Que lo haga la presidenta de un partido político es un llamado de atención”, señaló Fernández.

“Evidentemente es algo que tiene que ver con su conducta. No me interesa juzgarla. La he visto pasar por muchos lados. La he visto terminar en el ocaso, donde está ahora”, completó el mandatario.

Minutos después de finalizada la conferencia de prensa, Bullrich le contestó a Fernández desde su cuenta de Twitter. “Presidente, no se preocupe por mí, ocúpese de conseguir vacunas, de los desocupados, los que cierran comercios, los que no se educan. Su ocaso es insultar a médicos, niños con capacidades diferentes y mentir a los padres. No hable de coherencia, recuerde su opinión sobre su Vice”, expresó.

Presidente, no se preocupe por mí, ocúpese de conseguir vacunas, de los desocupados, los que cierran comercios, los que no se educan. Su ocaso es insultar a médicos, niños con capacidades diferentes y mentir a los padres. No hable de coherencia, recuerde su opinión sobre su Vice. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 16, 2021

Durante la conferencia de prensa, Fernández también remarcó que “las leyes se hacen para ser cumplidas” y, categórico, planteó: “A los que no les gustan [por las nuevas medidas] que recurran a la Justicia. A mí la rebelión, no. En un estado de derecho las leyes se cumplen. No estoy para tolerar la indisciplina de muchos restaurantes colmados de gente”.

LA NACION

