Dónde será el velatorio del Indio Solari: el Gobierno evalúa qué lugar puede disponer para la despedida del cantante
El tema se debate en la Casa Rosada por estas horas; ya entraron pedidos a la Cámara de Diputados, pero en el Ejecutivo barajan otras opciones
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Ante la conmoción en la Argentina por la muerte del Indio Solari, el Gobierno evalúa por estas horas qué lugar puede ofrecer a la familia para realizar el velatorio público del cantante de rock, según pudo confirmar LA NACION de altas fuentes de la Casa Rosada.
Por ahora, ya ingresaron pedidos al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para que preste el Congreso.
Sin embargo, debido a la gran cantidad de fans que el Gobierno espera que se movilicen desde distintos puntos del país, en la Casa Rosada debatían este viernes cuál es el lugar más apropiado para garantizar la seguridad y, al mismo tiempo, empatizar con la familia y habilitar un velorio abierto.
Según pudo saber LA NACION, dentro de los predios en evaluación está el de Tecnópolis.
Es que, cuando se conoció la noticia del fallecimiento del Indio en Parque Leloir, a los 77 años, encargados de seguridad de distintos gobiernos provinciales se comunicaron con funcionarios de la Casa Rosada para preguntar qué operativo se iba a disponer, debido a que observaban que se moverá una gran cantidad de colectivos hacia la Capital para la despedida del exlíder de los Redonditos de Ricota.
“La movilización va a ser masiva. Estamos pensando alternativas para poner a disposición, con la seguridad por encima, por la enorme cantidad de seguidores. Hubo consultas también desde las provincias”, explicaron desde el Gobierno ante LA NACION.
“Vemos que pueden llegar a Capital muchísimos micros. El Gobierno va a colaborar. Estamos evaluando el lugar”, añadieron.
A comienzos de la tarde, en el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, estaban abocados a disponer la estrategia para contener a los cientos de fanáticos que pretenden darle el último adiós a Solari. Asimismo, había comunicaciones con otras áreas de la Casa Rosada y de Diputados para ultimar definiciones.
En el comunicado oficial que difundieron en las redes del cantante explicaron que primero habrá una despedida íntima para la familia, a la vez que avisaron: “En breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también”.
Este viernes ingresó a la Cámara de Diputados un pedido de Unión por la Patria, firmado por el titular de la bancada, Germán Martínez, y por Cecilia Moreau (Frente Renovador) y Paula Penacca (La Cámpora), con el fin de solicitarle a Martín Menem que ponga a disposición las instalaciones de la Cámara baja.
“Tal como se ha obrado históricamente en otros casos con grandes figuras de nuestra cultura popular, consideramos que esta Casa debe estar abierta y a disposición para honrar su legado”, sostuvieron en la nota.
Ante la inmensa pérdida del Indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós.— Diputados UP (@Diputados_UxP) June 5, 2026
Solicitud presentada al Presidente de la HCDN, Martín Menem. ⬇️ pic.twitter.com/VMtYa1ME4G
Integrante de esa bancada, el diputado nacional Máximo Kirchner -habitué de la casa del Indio en Parque Leloir- se acercó al lugar apenas se conoció la muerte del músico.
En tanto, el diputado radical Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas, también ingresó una solicitud similar a la del peronismo. “Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad”, dijo.
Presenté una nota ante las autoridades de la Cámara de Diputados para en el Congreso se pueda dar el último adiós al Indio, si así la familia lo decide. Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad. pic.twitter.com/TV80mTxvOu— Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) June 5, 2026
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