Fernández Sagasti no puede viajar al Congreso por su embarazo: hizo un pedido para votar la extranjerización de tierras

La senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti solicitó este martes que se la habilite a participar de manera virtual en la sesión del Senado en la que se debatirá el proyecto de ley de extranjerización de tierras impulsado por el gobierno de Javier Milei. La legisladora kirchnerista explicó que cursa un embarazo de 32 semanas y que, por indicación médica, no puede viajar desde Mendoza hasta Buenos Aires.

A través de su cuenta de X, Fernández Sagasti planteó que impedirle votar implicaría dejar sin representación a su provincia. “¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada? El Senado fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo. No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal. Mendoza tiene derecho a estar representada y yo tengo el deber de cumplir con el mandato que me confiaron sus ciudadanos", escribió.

Anabel Fernández Sagasti Hernan Zenteno - LA NACION

Además, difundió un video en el que explicó que presentó una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel para solicitar que se habiliten los medios necesarios para participar de forma remota en la sesión prevista para este jueves.

El pedido fue a Victoria Villarruel Soledad Aznarez

En tanto, indicó que cursa 32 semanas de embarazo y que su médico le prohibió viajar largas distancias, ya sea por tierra o por aire. Y continuó: “Pero si yo fuera una senadora de ciudad de Buenos Aires o de la Provincia, esto no me afectaría; podría estar presente en el recinto. Pero viajar más de 1000 kilómetros podría afectar mi salud y la de mi bebé”.

¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?



El @SenadoArgentina fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo.… pic.twitter.com/Z65GWBFnn3 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 4, 2026

La senadora del Partido Justicialista insistió en que no está “incapacitada para leer expedientes para debatir ni para votar”. Mencionó asimismo que hay medios virtuales para votar a distancia que fueron avalados por la Corte Suprema de la Nación, por ejemplo, los medios autorizados durante la pandemia. “No veo por qué se me pueda negar este pedido. Este pedido que hago no tiene nada que ver con la licencia por maternidad que me corresponde y que la tomaré en su debido tiempo”, sostuvo.

Y cerró: “Simplemente es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros. Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron”.

Fernández Sagasti está embarazada de su primer hijo, junto a su pareja, el actor tandilense Cristian Cimminelli. La relación entre ambos fue confirmada en mayo del año pasado.

La ley de tierras

La senadora pide votar el proyecto denominado de inviolabilidad de la propiedad privada en un contexto en el que el oficialismo tiene los votos muy ajustados para aprobarlo. Su objetivo principal es fortalecer la protección del derecho de propiedad. Sin embargo, la mayor resistencia aparece en el capítulo que levanta las restricciones a la venta de tierras por parte de compradores extranjeros.

Según la ley vigente, el límite para la venta de tierras a extranjeros es del 15% de la superficie. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.

El proyecto libertario elimina las restricciones para los compradores individuales y solo mantiene límites si se trata de gobiernos o empresas extranjeras. Además, acelera los procesos judiciales de desalojo de inmuebles, tanto urbanos como rurales.

Patricia Bullrich junto al ministro Federico Sturzenegger en el Senado Senado

En medio de las negociaciones, el Gobierno debió ceder a la presión de la oposición dialoguista y, en vez de eliminar el tope del 15%, establecerá uno del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental a la posibilidad de que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan adquirir tierras productivas.

El porcentaje operará como un techo, ya que también se habilita a las provincias a reglamentar límites por debajo de esa cifra.

Los cambios, destinados a asegurar los votos que garanticen la aprobación del proyecto, serán anunciados este martes, a las 16, en una conferencia de prensa que compartirán la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), y los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego), y de Legislación General, Nadia Márquez (LLA-Neuquén).