La oposición prepara dos muestras de fuerza contra el Gobierno esta semana

El tratamiento en el Senado nacional de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, previsto para el jueves, será el primero de los dos momentos de esta semana en que la oposición desafiará al Gobierno con movilizaciones callejeras; el segundo será al día siguiente, cuando, por el Día de San Cayetano, las organizaciones y partidos que no comulgan con el presidente Javier Milei vuelvan a expresar su descontento.

La protesta anunciada para el jueves tendrá su centro en la plaza del Congreso y las organizaciones comenzaron a anunciar su adhesión a la convocatoria. Agrupaciones de izquierda y del peronismo adelantaron su presencia, como también lo hicieron sectores sindicales.

La Cámpora llama a la movilización contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, el agua y la tierra también”.

El Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) se suma a la marcha del próximo jueves al Congreso. El sábado, este espacio se manifestó en el Obelisco contra la ley de tierras que impulsa el Gobierno. Realizó un “banderazo” junto a organizaciones ambientalistas.

La protesta de Libres del Sur, el último sábado, frente a la quinta de Olivos Facebook

La organización Libres del Sur, integrante del frente peronista Fuerza Patria, también confirmó su participación en la manifestación frente al Congreso, y, al igual que el FIT-U, hizo una protesta propia el sábado, cuando protestaron contra la ley de propiedad privada frente a la quinta presidencial de Olivos.

Agrupaciones ambientalistas se plegarán al reclamo en el Congreso y harán un “verdurazo” en la plaza del Congreso, a partir de las 12. Desde estas organizaciones (como la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, entre otras), se promueven consultas a los senadores sobre cómo votarán el jueves, a través de sus redes y correos electrónicos. Las movilizaciones contra la ley de inviolabilidad se replicarían en distintos puntos del país.

La CGT, en tanto, será parte de la convocatoria que tendrá lugar el viernes, por el Día de San Cayetano, pero también adherirá a la protesta del jueves.

Una imagen de la marcha por San Cayetano de 2025 JUAN MABROMATA - AFP

La jornada por el Día de San Cayetano tendrá como lema de convocatoria los diez años de la primera marcha bajo la consigna “Tierra, techo y trabajo”. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, lanzó una convocatoria con mensajes en contra de políticas del gobierno de Milei, como la de reemplazar el plan social Volver al Trabajo (de $78.000 mensuales) con vouchers de capacitación.

“No necesitamos sus ‘capacitaciones’ fantasma ni que nos enseñen a trabajar. Necesitamos que reconozcan el trabajo que ya nos inventamos para sostener a los barrios cuando el Estado te abandona. Este 7 de agosto, los cayetanos y las cayetanas volvemos a las calles. Diez años no son un festejo: son un compromiso que se renueva. Hasta que todos tengamos tierra, techo y trabajo”, se subrayó desde la UTEP en la convocatoria, a la que adhieren la CGT y las dos vertientes de la CTA. Se movilizarán desde Rivadavia y Cuzco, en el barrio porteño de Liniers, hasta Plaza de Mayo.

Este lunes, la conflictividad estará marcada por los gremios docentes. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) hará un paro nacional en reclamo de un llamado a paritaria nacional para el sector y un aumento salarial.

A fines de agosto, habría nuevas protestas de movimientos sociales y las dos ramas de la CTA. Una de ellas está prevista para el día en que el gobierno nacional convoque al Consejo del Salario.