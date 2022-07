Fernando “Chino” Navarro admitió: “A veces los políticos no tenemos empatía porque vivimos dentro de un táper”

Después del fuerte recambio en el Gobierno, uno de los funcionarios que aún permanece en su cargo es el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, quien esta mañana analizó la nueva estructura de la Casa Rosada y pidió para adelante funcionar “en sintonía” con lo que pide la sociedad. “A veces los políticos no tenemos empatía porque vivimos dentro de un táper”, admitió el dirigente del Movimiento Evita, quien también hizo una polémica definición sobre cómo deben elegirse los ministros. “El principal requisito para un integrante del Gabinete es el valor y después, si sabe del tema”, indicó, según su orden de prioridades.

Tras la decisión de que Sergio Massa se incorpore al Ejecutivo como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, y deje la titularidad de la Cámara de Diputados, Navarro consideró que el futuro del Gobierno no puede depender solo del líder del Frente Renovador. “Sería injusto creer que una persona es la culpable de todos los fracasos y que tiene la responsabilidad de todos los éxitos. Sería no hacernos cargo de nada. Massa es un hombre importante y va a jugar un rol importante, pero va a depender de la coalición”, comenzó el secretario.

Y fue ahí cuando reconoció: “Nuestra sociedad no nos exige definiciones de término electoral, candidaturas, imágenes, simpatía; si no resolución de problemas. Sí pide empatía ante la complejidad de la crisis que a veces los políticos no tenemos por la propia inercia, porque vivimos dentro de un táper, ni siquiera hay mala leche a veces, a veces también hay mala leche”.

Además pidió que los funcionarios se dejen de mostrar como “grandes sacrificados” porque dijo que, en realidad, los sacrificados son los 47 millones de argentinos. “Tenemos que darnos cuenta que no somos personas que nos sacrificamos y ‘pobres tipos’, ‘tuvo que renunciar’, ‘lo renunciaron arriba de un bote’”, sostuvo Navarro en Radio Futuröck.

Fernando "Chino" Navarro y Alberto Fernández Instagram @chinonavarrook

En esa línea, y también con eje en las fricciones internas del Frente de Todos que derivaron en esta reestructuración de la gestión, acotó: “El Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, Juan Manzur, Sergio Massa, los gobernadores, los intendentes, los que ocupamos lugares de segunda y tercera línea, de distintos niveles ejecutivos y legislativos, entendemos que hay que dejarse de joder. Tenemos que dejarnos de criticarnos entre nosotros, de operarnos entre nosotros”.

Convencido ante este contexto de crisis política y económica de que Massa “es como el jugador que pide la pelota cuando las papas queman”, Navarro reveló el criterio que según él debería aplicarse para designar a los funcionarios del Gabinete nacional.

“Hay tipos que se borran, la pican al revés... Y hay algunos que la piden: ‘Dámela’. Lo valoro [a Massa] porque siempre le decía a Alberto antes de que asumiéramos que el principal requisito para un integrante del Gabinete era el valor. Y después si tenía criterio político y sentido común. Y después si sabía del tema”, consideró Navarro, que incluso justificó ese orden: “Porque vos si tenés valor, criterio, sos un político y tenés sentido común podes llevar adelante cualquier tipo de área. Salvo que sea súper especializada”.

De esta manera Navarro -un hombre cercano a Fernández y de cortocircuitos con el kirchnerismo- apoyó la designación de Massa, quien estará al frente del Palacio de Hacienda, pero es abogado de profesión.