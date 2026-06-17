Fernando de Andreis habló de Adorni: “No debería pasar un día más en el cargo”

El diputado de Pro Fernando de Andreis, fuerte alfil del expresidente Mauricio Macri, aumentó este miércoles la presión sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que renuncie a su cargo por la investigación judicial en su contra por enriquecimiento ilícito. Si bien el legislador no confirmó si votaría a favor de la moción de censura, consideró que el libertario “no debería pasar un día más en el cargo”.

Adorni ya perdió apoyo en el Senado, que podría avanzar esta tarde con un pedido de interpelación y una moción de censura para desplazarlo finalmente del cargo. En ese marco, De Andreis marcó: “Se votaría, en principio, el emplazamiento para que se conformen las comisiones. [Desde Pro] creemos que se podría llegar a avanzar para que se conformen las distintas comisiones, principalmente las de Asuntos Constitucionales”.

Fernando De Andreis y Mauricio Macri Archivo

Además, recalcó que los escándalos que acorralan al jefe de Gabinete son “un problema” para el Gobierno. “Desde el día uno dijimos que esto no iba a funcionar. Hoy le está haciendo mucho daño al cambio en Argentina, al presidente [Javier Milei] y al Gobierno. Adorni, para nosotros, no tenía las cualidades para ser jefe de Gabinete, imaginate en estas condiciones”, declaró en diálogo con Radio Rivadavia.

Tras insistir en que por la investigación judicial contra Adorni el Gobierno “se encuentra, en gran parte, paralizado”, el diputado pidió: “Lo ideal es que se vaya hoy, ayer, o bueno, es contrafáctico, pero creíamos que no tendría que haber sido Adorni la persona [para el cargo]. Obviamente es una decisión del Presidente, la respetamos, pero claramente no debería pasar un día más en el cargo”.

Y completó: “Hay muchas cuestiones por resolver, hay muchas situaciones muy angustiantes para los argentinos y el daño que le está haciendo Adorni a la figura del Presidente y al Gobierno es infinito. Y no descartamos avanzar con la interpelación, pero eso es algo que seguimos discutiendo”.

Se complica la permanencia de Adorni

Las versiones sobre una posible salida de Adorni en las próximas horas ya están instaladas. La renuncia del funcionario sería en el corto plazo, según le dijeron a LA NACION dos senadores de la oposición que mantienen vínculos con la Casa Rosada por fuera de sus habituales conversaciones con la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich.

“Es cuestión de horas. Si no renuncia, el Gobierno sabe que en cuanto abramos el recinto Adorni está fuera del Gobierno”, le dijo a LA NACION un legislador radical que suele participar de las negociaciones por el tratamiento de los proyectos que interesan a la Casa Rosada.

Otro senador le contó a LA NACION que desde el Ministerio de Justicia le dejaron saber que la renuncia de Adorni es cuestión de horas, que ya está decidida y que en la cúpula del poder solo están esperando el momento para comunicar la caída del jefe de Gabinete. Sin embargo, desde el organismo que encabeza Juan Bautista Mahiques dijeron a LA NACION que no es así.

Manuel Adorni Augusto Famulari - LA NACION

El Gobierno está al tanto desde hace varios días de que el jefe de Gabinete perdió todo tipo de respaldo en el Senado. La semana pasada fue Bullrich quien le trasladó a Karina Milei el malestar de la oposición dialoguista por las explicaciones a las que apeló Adorni para justificar su notable incremento patrimonial del último año.

Si este jueves hay sesión, Adorni empezará a tener los días contados con ministro coordinador, ya que están consolidadas las mayorías necesarias para iniciar el proceso que podría terminar con la remoción del jefe de Gabinete, en lo que sería un hecho histórico desde que se creó la figura con la reforma constitucional de 1994.

Por esa razón, el oficialismo empezó en las últimas horas a mover las piezas para tratar de evitar que este miércoles, a las 18, los jefes de bloque decidan sesionar e impulsar una moción de censura contra Adorni, tal como lo reclama el kirchnerismo.