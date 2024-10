Fernando Espinoza cuestionó a la mujer que lo denunció por abuso sexual y consideró “increíble” que la causa no se haya anulado

Escuchar

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, criticó a Melody Rakauskas, la mujer que lo denunció por abuso sexual, a la que le reprochó eludir la realización de pericias psiquiátricas y médicas, así como también la entrega de su teléfono celular y de su notebook. Según el jefe comunal, se trata de una “falsa denuncia” y de un caso de “espionaje” en su contra.

Los abogados defensores de Espinoza, María Paola León y Germán González Campaña, emitieron un comunicado en el que enumeraron sus cuestionamientos a Rakauskas, una exempleada de la Secretaría Privada del intendente que afirmó haber sido abusada sexualmente por el jefe comunal, en mayo de 2021, en el domicilio de ella. Espinoza está procesado en esta causa.

Bajo el título “La verdad de la falsa denuncia y operación de espionaje contra Fernando Espinoza”, la defensa del intendente señaló que Rakauskas “se niega a aportar su teléfono y su notebook”. También, que “se le indicó que fuera a hacerse la revisión por el cuerpo médico forense para hacer la constatación [de supuestas lesiones en piernas y brazos], y nunca hizo”.

Melody Rakauskas, la denunciante del intendente de La Matanza

Rakauskas -agrega Espinoza en el comunicado de su defensa- “se niega a hacerse la pericia psiquiátrica” y “se negó a hacer las interconsultas psicológica y psiquiátrica que le ordenaron la Oficina de Violencia Doméstica y las magistradas que sobreseyeron a su madre y a su abuelo en causas penales en las que los denunció por haber querido matarla en 2020 y 2023, respectivamente, y pidiendo resarcimiento económico”.

“Según un informe de la actual Cancillería argentina, la denunciante se negó a realizar ‘el urgente tratamiento psiquiátrico y psicológico’ indicado por el jefe del hospital de la India donde hubo que internarla”, sostuvieron en el comunicado los abogados de Espinoza. En el mismo texto, se cuestionó que Rakauskas haya realizado un viaje a ese destino y a otros: “Es vital para el expediente que se aclare cómo una persona que dijo estar ‘en la indigencia’ realizó innumerables viajes a Estados Unidos, Europa, la propia India, Rusia y otros destinos, muchos de ellos luego de la falsa denuncia a Espinoza, que, según la denunciante, la dejó económicamente sin sustento”.

En el comunicado de la defensa del jefe comunal matancero se enumeran denuncias realizadas por Rakauskas que no avanzaron. “Ha acusado a su madre (sobreseída), a su abuelo (sobreseído), a quienes le robaron perros pidiendo rescate (archivada), a una persona que la quiso matar en una camioneta (archivada), a las autoridades de la India que la quisieron matar en el aeropuerto de Nueva Delhi (refutada por la Cancillería), a personas de [Villa] Luzuriaga que dañaron propiedad de su abogado (no hay ninguna denuncia policial o fiscal), y al intendente de La Matanza por intento de abuso sexual en un encuentro que ella misma grabó y que muestra una agradable reunión, donde claramente no hay ningún intento de abuso”, se subrayó en el parte que hicieron circular desde la Municipalidad de La Matanza.

“Es increíble que esta causa todavía no se haya desestimado, como pidió ya dos veces la anterior fiscalía. Ante ello, el fiscal de Cámara, sin ningún argumento, dijo que no”, criticó Espinoza a través de sus abogados. La fiscal actual de la causa es Mónica Cuñarro; el anterior fiscal fue Leonel Gómez Barbella. El fiscal de Cámara al que se hace referencia en el comunicado es Mauricio Viera. En mayo, la jueza de instrucción de la Capital Federal María Fabiana Galletti procesó a Espinoza por abuso sexual simple en concurso con desobediencia, decisión que, en el mes de julio, confirmó la Cámara del Crimen (integrada por Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto). Hace un mes, el juez en lo criminal y correccional Luis Schelgel rechazó el apartamiento de la fiscal Cuñarro, que había solicitado la defensa de Rakauskas.

Los cuestionamientos de Espinoza no son solo para su denunciante, sino también para los funcionarios judiciales “Estamos en un escenario en el que la querella y el juez de primera instancia traban la investigación para que no queden en evidencias las mentiras de la denunciante y la pasividad ante ello de la Cámara de Apelaciones”, subrayaron los defensores del intendente. “Además, la denunciante tiene en su contra una denuncia por robo de más de 18.500 mails del municipio de La Matanza por la cual la Justicia la llamó a declaración indagatoria y que increíblemente aún no se concretó”, remarcaron.

