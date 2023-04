Fernando Espinoza guardó silencio y recibió una andanada de reproches

escuchar

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue uno de los blancos directos de la bronca de los choferes de colectivos que cortaron este lunes la avenida General Paz para protestar por el asesinato de Daniel Barrientos, conductor de la línea 620. Aunque la ira acumulada por los compañeros de la víctima fatal del crimen ocurrido en Virrey del Pino recayó con violencia sobre Sergio Berni, los reclamos a la intendencia estuvieron presentes y se sumaron a ellos las críticas de dirigentes opositores del distrito. El intendente no hizo declaraciones públicas sobre el crimen .

En la protesta se escucharon cánticos e insultos contra Espinoza, además de testimonios en los que se cuestionaba su gestión. Ante la consulta de LA NACION para conocer una postura de Espinoza sobre el caso y las críticas que recibió, en la Municipalidad de La Matanza prefirieron el silencio y optaron por señalar la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires sobre las cuestiones de seguridad, cuyo manejo excede a los intendentes.

La oposición en La Matanza reprochó a Espinoza, aunque algunas voces aclararon que la responsabilidad central es provincial.

“En varios barrios, como algunos de González Catán y Virrey del Pino, los colectivos no entran y, por miedo, van solo por la ruta”, afirmó el diputado nacional Héctor “Toty” Flores (Coalición Cívica) , en diálogo con LA NACION. “En el barrio San Javier, los vecinos tienen el sistema de juntarse y caminar las 10 o 15 cuadras hasta la parada del colectivo”, subrayó Flores, uno de los precandidatos a intendente de La Matanza por Juntos por el Cambio. “La seguridad no es responsabilidad del municipio, pero no hay gestión para resolver el problema”, advirtió.

Para Eduardo “Lalo” Creus, concejal de La Matanza y también precandidato a jefe comunal por Juntos por el Cambio, “La Matanza es una zona liberada por decisión política municipal”.

“El intendente Espinoza recibe fondos multimillonarios de la Nación, de la Provincia y, además, cobra una tasa municipal de seguridad. El 60% de esos fondos está en plazos fijos y bonos dólar. Mientras tanto, la inseguridad crece en los barrios y los vecinos viven con miedo” , reprochó Creus. “La gente tiene miedo, es un desastre lo que está pasando en La Matanza”, añadió.

Alejandro Finocchiaro, otro de los precandidatos de Juntos por el Cambio para la intendencia de La Matanza, lanzó críticas desde su cuenta de la red social Twitter. “Subvirtieron todo orden. En vez de luchar contra la delincuencia, la avalaron. A algunos presos los liberaron, a otros les dieron celulares. A esta violencia desatada nos trajeron sus decisiones. Con decisión política y la Constitución en la mano vamos a recuperar el orden necesario para vivir”, remarcó.

En la protesta hubo concejales matanceros de la izquierda, diputados nacionales como Juan Carlos Giordano, y provinciales, como Liliana Calderón y Guillermo Kane.

En 2021, otro asesinato resonante había puesto bajo la lupa a Espinoza. Fue el crimen del kiosquero Roberto Sabo, ocurrido en Ramos Mejía, que desató fuertes protestas vecinales que se extendieron durante días. A fines de agosto de 2022, Leandro Suárez, de 29 años, fue condenado a prisión perpetua por ese asesinato, en un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2.